Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den Özgür Özel'e Ekrem İmamoğlu uyarısı: "Cumhurbaşkanlığı hayali var"

12 Haziran 2024 12:18 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 12:22

18 yıl önce Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığını tebrik eden Deniz Baykal'ın heyetinde olan Mehmet Sevigen, 18 yıl sonra ilk kez gerçekleşen ziyareti yorumladı. Bir televizyon programına katılan Sevigen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyareti sonrayı yapılan iadeyi ziyareti olumlu yorumladı.

TÜRKİYE SİYASETİNİ DEĞİŞTİRECEK!

Eski CHP'li Mehmet Sevigen sözlerine şunlarla başladı:

"Türk siyasetinde eski özlenen kareler yeniden yaşandı. Muhalefet ve hükümet böyle bir tabla sergilemeli. Vatandaşın buna çok ihtiyacı var. Uzun süredir yıpranmış bir siyasi algı vardı. Ancak bu tablolar bunları yıkacak. Özgür Özel'i bu konu da tebrik ediyorum. Çok iyi başladı."

AK PARTİ'Yİ TAKLİT ETMESİNLER!

Sevigen şimdiki siyasetçilere eski siyasetçilerin anlayışını takip etmeleri gerektiğini belirtti. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaklaşımını destekleyen Sevigen, küçük bir hatırlatmada bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi anlayışını hatırlatarak Özgür Özel'in AK Parti politikalarını taklit etmemesi gerektiğinin altını çizdi. Vatandaş için çalışılması gerektiğini hatırlatan Sevigen, "CHP ve Özgür Özel bu süreci çok iyi değerlendirmeli. Vatandaş çok büyük bir fırsat verdi. Eğer AK Parti politikalarına benzerlerse vatandaş yıllar sonra verdiği yetkiyi geri alır. Emekli, asgari ücret ve daha birçok konuya çözüm aramalı, çözüm getirmeliler" dedi.

ESKİ CHP'Lİ MEHMET SEVİGEN'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E EKREM İMAMOĞLU UYARISI

Sevigen, aynı zamanda Özgür Özel'i Ekrem İmamoğlu konusunda uyardı. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında bir bağ olduğunu ifade eden Sevigen, Özel'in tek yanlışında İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlık için öne çıkacağını vurguladı. Ekrem İmamoğlu'nun özellikle 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra özgüveninin artığını hatırlatan Sevigen, Özgür Özel'in mutlaka başarılı bir başkanlık sistemi oturması gerektiğini belirtti.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HAYALİ VAR"

Mehmet Sevigen, Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "buğday çiftçisinden çay üreticisine emeklisinden gencine ve asgari ücretlisine herkes için bu görüşmeden anlamlı sonuçlar çıkmazsa arkadan sessizce ilerleyen dalga (Ekrem İmamoğlu) galip çıkar. Bu yüzden her iki tarafta bu konuda temkinli olmalı. Vatandaş artık dinlenmeli. Çünkü vatandaş artık tüm bunlara bakıyor. Çözüm odaklı olmadıklarında Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gider" ifadelerini kullandı.