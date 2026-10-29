Eski Devlet Bakanı Ünal Erkan hayatını kaybetti

Eski Devlet Bakanı Ünal Erkan, tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti. Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Ünal Erkan’ın naaşı, Gölbaşı Mezarlığı’nda defnedilecek.

ÜNAL ERKAN KİMDİR?

Ünal Erkan, 1942'de Erzurum'da doğdu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Merkez Yürütme Kurulu üyesiyken 2007'de istifa etti. 1992-1995 yılları arasında Olağanüstü Hal Bölgesi'nin valisi olarak görev aldı.

Daha önce Ankara ve İstanbul'da polis şefi ve Genel Güvenlik Müdürlüğü Başkanı (Temmuz 1991 - Şubat 1992) olarak görev yaptı. 1996 yılında Mesut Yılmaz'ın hükümeti döneminde Doğru Yol Partisi (DYP) adına kısa bir süre kabine bakanlığı yaptı.