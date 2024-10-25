Eski Emniyet Müdürü Cevdet Saral'dan TUSAŞ saldırısı sonrası çarpıcı yorum: PKK Abdullah Öcalan'ı dinlemez

25 Ekim 2024 09:43 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 10:04

Eski Emniyet Müdürü Cevdet Saral, PKK terör örgütü tarafından TUSAŞ'a düzenlenen bombalı saldırı sonrası dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Saldırının PKK'nın barışa karşı olan kanadının emriyle gerçekleşmiş olabileceğini söyleyen Cevdet Saral, "Öcalan silah bırakma çağrısı yapsa da dağ kadrosu dinlemez" ifadelerini kullandı.

TUSAŞ​'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine önceki gün düzenlenen terör saldırısının failleri ortaya çıktı. 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin de yaralandığı saldırıyı bölücü terör örgütü PKK​'nın gerçekleştirdiği tespit edildi.

Hain saldırıya Türkiye'nin dört bir yanından tepkiler yağdı. Eski Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı ve Ankara İl Emniyet Müdürü Cevdet Saral, TUSAŞ saldırıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

TUSAŞ SALDIRISININ EMRİNİ KİM VERDİ?

Sözcü'ye konuşan Saral, "Eylem kuvvetle muhtemel, terör örgütünün silah bırakmaya karşı ve çözümü reddeden kanadının emri ile yapıldı" dedi.

"PKK'NIN DAĞ KADROSU ÖCALAN'I DİNLEMEZ"

PKK'nın nihai hedefinin Türkiye'den toprak koparacakları bir Kürt devleti olduğunu ve bu hedefe ulaşmadan silah bırakma taraftarı olmadığını kaydeden Cevdet Saral, "Yıllardır bu hayalle eylem yapıyorlar. Bugün MHP lideri Bahçeli’nin çağrısı doğrultusunda Öcalan çıkıp 'Silah bırakıyoruz' dese dahi bunu başaramaz. Örgütün dağ kadrosunda silahlı mücadeleye devam edilmesini isteyenler çoğunlukta" yorumunu yaptı.

"BATI, EYLEMİ TAŞERON OLARAK PKK'YA İHALE ETMİŞ OLABİLİR"

Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı sürpriz çıkış sonrası PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın devreye girmesine karşı çıkan örgütün yönetici kadrosunun uyuyan bir hücreyi harekete geçirip terör eylemini daha erkene çekmiş olabileceğini söyleyen Cevdet Saral, "Olay sırasında Cumhurbaşkanının yurt dışında BRICS zirvesinde olmasını da dikkate almak gerekir. BRICS, Batı konseptine karşı olan ülkeler tarafından kuruldu. Eylem, taşeron olarak PKK’ya ihale edilmiş de olabilir" ifadelerini kullandı.