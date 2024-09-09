Eski eş ile yeni sevgiliden korkunç plan! Beste'yi birlikte öldürdükleri ortaya çıktı: İşte kan donduran detaylar

09 Eylül 2024 12:00 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 12:07

İstanbul Maltepe'de yaşanan korkunç olayda Beste Ayşegül Yeşilyurt eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık genç kadının sevgilisiyle eski eşinin yazışmalarını ortaya çıkardı. İşte Akılalmaz cinayetle ilgili detaylar...

İstanbul Maltepe'de geçtiğimiz şubatta meydana gelen 32 yaşındaki Beste Ayşegül Yeşilyurt'un cinayete kurban gittiği olayın detayları ortaya çıktı. İddiaya göre 34 yaşındaki Erkan Meşe 3 yıl önce boşandığı eski eşi Beste Ayşegül Yeşilyurt ile barışmak istiyordu.

KORKUNÇ PLAN!

Eski eşi Yeşilyurt'u ve sevgilisi Emrah Çil'i aynı adrese çağırdı. Aralarında çıkan tartışma sonrası eşini boğazını keserek öldüren cani sonrasında polisi arayarak ihbarda bulundu. Korkunç olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı.

İddianamede korkunç bir detay dikkat çekti. Cinayete kurban giden genç kadının sevgilisi Emrah Çil'in de şüpheli olduğu ortaya çıktı.

SUÇU ÖNCE SEVGİLİSİNE ATTI SONRA İTİRAF ETTİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre olay yerine giden polis ekiplerine kapıyı eski eş açtı. "Eski eşimi sevgilisi Emrah Çil öldürdü" dedi. İfadesinde ise cinayeti kendisinin işlediğini belirterek, "Kardeşiyle tartıştığı için sinirliydi. Erkek arkadaşını çağırmama da kızdı. Bana vurup küfretti, 'Emrah'ı niye çağırdın, ikiniz birlik olup beni öldürecek misiniz' dedi.

Hakaret ve saldırılarına devam edince cinnet getirdim. Masadaki şişeyi yere vurdum, elimdeki şişe parçası Beste'nin boğazına denk geldi. Öldürme kastım yoktu" dedi.

Emrah Çil ise sevgilisinin eski eşi Erkan Meşe'nin kendisine mesaj atarak çağırdığı için olay yerine gittiğini belirterek, "Gittiğimde tartışıyorlardı. Balkonda içmişler. Beste ailesiyle sorun yaşadığı için çocuğun velayetini Erkan almak istiyordu. Tartıştılar. Beste ona vuruyordu. Erkan da şişeyi önce yere sonra Beste'ye vurdu. Sonra beni yaraladı, ben kaçtım" diye konuştu.

BESTE'YE AHLAKSIZ TEKLİF

Dosyada ifade veren Beste Ayşegül Yeşilyurt'un kardeşi, Beste'nin erkek arkadaşı Emrah Çil'i son zamanlarda istemediği, iş arkadaşını dövdüğü ve Beste'ye ahlaksız tekliflerde bulunduğunu söyledi. Olay günü Emrah'a mesaj attığını Emrah'ın ise kendisine olayla bir ilgisinin olmadığı şeklinde mesaj attığını belirtti.

ESKİ EŞ VE SEVGİLİDEN ORTAK PLAN

Savcılık, şüphelilerin suçlamayı kabul etmediğini ancak aralarında ortak bir anlaşma olduğunu belirtti. Olay günü eski eş Erkan ve sevgili olan Emrah'ın mesajlaştığını, Erkan Meşe'nin, "Beste evde, çıkabilir. Engel olamam" yazıp Emrah Çil'in ise, "Evden çıkmasına engel ol, hemen geleceğim" yazdığı ortaya çıktı. Çocuğun velayeti alması noktasında Çil'in Meşe'ye yardım edeceği yönünde mesaj attığı ve iki erkeğin bu konuda da iş birliği yaptığı belirlendi.

TIRNAK ARALARINDA 2 ŞÜPHELİNİN ÖRNEĞİ

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bir başka detayda ise genç kadının tırnak aralarında hem eski eş hem de sevgilisi Emrah Çil'e ait örnekler bulundu.

"BİRLİKTE ÖLDÜRDÜLER"

Emrah Çil'in olaydan sonra genç kadının kardeşiyle yaptığı mesajlaşmada, olaydan haberinin olmadığı izlenimini verdiğini belirten savcılık, "Şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilmedi. Olay günü Beste Ayşegül'ü fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek öldürdüler" dedi. Tutuklu olan ve her iki şüphelinin de olayın faili olduğunu belirterek "Boşandığı Eşi Kasten Öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapislerini istedi.