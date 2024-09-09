Eski eşi, yeni eşini vurdu: "Kocamı vurdular" feryadı

09 Eylül 2024 20:03 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 20:04

Ankara'da bir adam eski eşinin evini bastı ve yeni evlendiği adama saldırdı. Evinin önüne gelerek pusu kuran eski koca, kadının yeni evlendiği kadını vurdu. Olay anını vurulan eşin annesi anlattı. Kadının "Kocamı vurdular" feryadı sonrası yardıma koştular.

Ankara Altındağ ilçesinde eski eşinin evine gelen adam ağaç dallarının arasına saklanarak pusu kurdu. Eski eşinin yeni eşi Ramazan İşler'in evden çıktığı anda kalçasından vurarak kaçtı. Saldırgan şahsı bulmak için ekipler çalışma başlattı.

ANNE OLAYI ANLATTI: GELİNİM "KOCAMI VURDULAR" DİYE BAĞIRDI

Anne Güllüşah İşler sesi duyduktan sonra tanık olduğu olayı şu şekilde aktardı: “Gelinimin sesini duyup çıktım. 'Kocamı vurdular' diye bağırıyordu. Silah sesi duyunca köpekleri vurdular sandım başta. Gelinin sesini duyunca çıktım. Bir baktım oğlumla gelinim yerde. Battaniye ve yastık getirdim yere yatırdılar yüzüstü. Baldırı parçalanmıştı, rengi sararmıştı. Sadece adamın kaçışını gördüm. Dalların altında saklanmış. Gelinimin eski kocasıydı. Rahat vermiyordu. Bir defa daha yaralama olayı oldu, karakolluk oldular”

GÖRGÜ TANIĞI OLAYI ANLATTI: SİLAH SESLERİ DUYDUM, YERDE YATIYORDU

Berberde iken olaya tanık olan Fırat Reis şöyle anlattı: “Bağrışma duydum. Okuldan çıkan öğrencilerin sesleridir dedim ama daha sonra silah sesi duydum. Silah sesinin geldiği yere doğru koşmaya başladım. Geldiğimde bir kişi yerde yatıyordu, bir kişi de koşarak kaçıyordu. Yaralanan kişinin yanına gittim. Üst kalça kısmından yaralı olduğunu gördüm. Daha sonra ambulansı ve polisi aradık”