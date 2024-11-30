Eski eşini nasıl öldürdüğünü ağlayarak anlattı! Adana'daki kadın cinayetinde kan donduran detaylar

30 Kasım 2024 15:17 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 15:21

Adana'da başhekim yardımcısı olarak görev yapan eski eşi Feray Balkan'ı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde öldüren astsubay Seçkin Ergü'nün cezası belli oldu. Katil eş, karar duruşmasında eski eşini nasıl öldürdüğünü ağlayarak anlattı. Duruşma sonunda Ergü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İşte tüm detaylar...

Dehşete düşüren olayda Gaziantep​ Nizip Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Acil Tıp Uzmanı 39 yaşındaki Dr. Feray Balkan, Adana​'da ikamet eden annesini ziyarete gitti. 8 Mart'ta çocukları 12 yaşındaki Asya ve 4 yaşındaki Aliş ile gezdikten sonra annesinin Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi​'nde yaşadığı apartmana dönen Balkan, 1 yıl önce boşandığı eski eşi Seçkin Ergü'nün de arkasından apartmana girdiğini fark etti. Balkan, çocuklarını asansöre bindirdikten sonra eski eşinin silahlı saldırısına uğradı. Ergü'nün beylik tabancası ile vurduğu Balkan olay yerinde hayatını kaybetti.

KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU

Olaydan sonra tutuklanan Astsubay Seçkin Ergü ile ilgili olarak, 'tasarlayarak kasten öldürme' iddiasıyla yargılandığı Adana 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Seçkin Ergü katıldı. Öldürülen Feray Balkan'ın yakınlarının ve taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada sanık Ergü, son savunmasında şu ifadelere yer verdi: "Biz boşandıktan sonra bitti dememe rağmen Feray anlamıyor ve sürekli beni yanına çağırıyordu. Bu nedenle sık sık bir araya geliyor ve aynı evde kalıyorduk. Ancak yanına gittiğimde de sürekli bana 'şerefsiz', 'sen adam değilsin' gibi hakaretlerde bulunuyordu. Ailesi bizim görüştüğümüzü bilmiyordu. Evine gittiğimde eğer ailesi gelecekse eşyalarımı kaldırıp, beni evden gönderiyordu. Yanındayken bana 'aşkım, hayatım' gibi sözler söyler, uzaktayken de kötü davranırdı. Sürekli gelgitli davranışları vardı. Ayrıca kendisini takip ettiğimi düşünüyordu. Yemin ederim ki ben öyle bir şey yapmadım. Doğru söze yalan gerekmez."

KAN DONDURAN OLAYI AĞLAYARAK ANLATTI

Sanık Ergü sözlerinin devamında gözyaşlarına hakim olamayarak eski eşini nasıl öldürdüğünü şöyle anlattı: "Feray annesinden çok çekiniyordu. Annesi yanına geleceği zaman bana karşı davranışları çok değişiyordu. Ben annesinin onu çok sıktığını düşünüyorum. Zaten 13 yıllık evlilik hayatım boyunca ailesiyle birkaç defa görüşmüşümdür. Kendisine boşandıktan sonra dahi yardımcı olmaya devam ediyordum ama o bunu suistimal ediyordu. Olay günü yanlarına gittiğimde binaya girdiklerini gördüm. Arkalarından gittim. Feray beni görünce yine hakaret etmeye başladı. 'Parasız erkeğe erkek mi denir' gibi hakaretlerde bulunmaya devam edince ben de sinirlenip, kendimi kaybettim. O an gözüm kapalı şekilde 3 el ateş ettim. Bu olayı kasıtlı yapmadım. Olayın olduğu günün Dünya Kadınlar Günü olması tamamen tesadüf. Zaten böyle bir şey yapan insan o günde mi yapar? Çok pişmanım. Tüm kadınlarımızdan ve insanlıktan özür diliyorum."

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Seçkin Ergü'yü eski eşi başhekim yardımcısı Feray Balkan'ı tasarlayarak öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edip tutukluluğunun devamına karar verdi.