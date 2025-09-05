İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir kişi iddialara göre eski eşinin yeni sevgilisi olan kuzenine kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SEYİR HALİNDEYKEN ÖNÜNÜ KESTİ

Olay, Ömerli Mahallesi Mezarlık Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre O.K, aracıyla seyir halinde olan kuzeni Ş.K.'nin (34) önünü kesti.

AĞIR YARALANDI

Araçtan inen Ş.K. kaçmaya çalıştı. Bu sırada silahına sarılan O.K., iddiaya göre eski eşinin sevgilisi olan Ş.K.'ye defalarca kez ateş etti. Ş.K. vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ş.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

