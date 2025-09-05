Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Eski eşinin yeni sevgilisi olan kuzenine kurşun yağdırdı

Arnavutköy'de bir kişi eski eşinin yeni sevgilisi olan kuzeninin önünü kesip kurşun yağdırdı. Polis ekipleri şahsın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

Eski eşinin yeni sevgilisi olan kuzenine kurşun yağdırdı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 16:26

’un ilçesinde bir kişi iddialara göre eski eşinin yeni sevgilisi olan kuzenine kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Eski eşinin yeni sevgilisi olan kuzenine kurşun yağdırdı

SEYİR HALİNDEYKEN ÖNÜNÜ KESTİ

Olay, Ömerli Mahallesi Mezarlık Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre O.K, aracıyla seyir halinde olan kuzeni Ş.K.'nin (34) önünü kesti.

Eski eşinin yeni sevgilisi olan kuzenine kurşun yağdırdı

AĞIR YARALANDI

Araçtan inen Ş.K. kaçmaya çalıştı. Bu sırada silahına sarılan O.K., iddiaya göre eski eşinin sevgilisi olan Ş.K.'ye defalarca kez ateş etti. Ş.K. vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Eski eşinin yeni sevgilisi olan kuzenine kurşun yağdırdı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ş.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Elazığ'da yasak aşk vahşeti! Başkomiser kurşun yağdırdı: 1 ölü
