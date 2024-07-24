Eski eşten akılalmaz hareket! Kendi selasını dinleyen kadın şoke oldu

24 Temmuz 2024 10:44 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 11:12

6 yıldır dini nikahlı olarak yaşayan Tuğçe Emir ve Zafer Kufacı çifti, 1,5 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılma kararı aldı. Emir, evi terk ederek çocuğuyla birlikte ailesinin yanına gitti.

Kufacı'dan sürekli mesajlar alan Emir, kendi selasını duyunca büyük şok yaşadı. Hemen korkan ve panik yapan Emir, cami görevlilerine ulaştı. Cami görevlileri ise bir süre hoparlörden selanın yanlış olduğunu belirten anonslar yaptı.

Boşandığı eşi tarafından selasının verilmesiyle panik yapan Tuğçe Emir, soluğu polis merkezinde aldı. Eski eşinden şikayetçi olan Emir yetkililerden yardım bekliyor.

SELA VERDİRDİ, GÜLEREK KAYDETTİ

Eski eş Zafer Kufacı, sela için cami imamına eski eşi Tuğçe Emir'in bilgilerinin yazdığı kağıdı vererek yakın bir noktada bekledi. Okunan öğle namazının ardından eski eşi için verilen selayı ise cep telefonu ile gülerek kayıt aldı.

"Dün cami hocasının yanına giderek selamı verdiriyor" diyen Tuğçe Emir, "Eski eşim zaten madde bağımlısı bir insan. Daha önce de bana ölüm tehditlerinde bulunuyordu. Bununla ilgili uzaklaştırma kararı da mevcut. Cami hocasına giderek benim adıma sela verdiriyor, beni ölümle tehdit ediyor. Bana ölüm tehditleri mesajları atıyor. Dün cami hocasına gidiyor ve selamı verdiriyor. Sonra da video çekerek paylaşıyor ve insanlara gösteriyor. Korktum tabi ki. İnsan kendisi selasını verince nasıl olur? Selada, 'cenazesi ikindede kaldırılacak' denilince 'acaba bana bir şey mi yapacak o saate kadar' diye korktum. Sonra zaten durumu polise bildirerek şikayetçi oldum. 6 yıldır evliydik bir oğlum var. Madde bağımlısı olduğu için ayrıldım" şeklinde konuştu.

"SENARYO YAZDI, KENDİ DE FİGÜRAN OLARAK OYNADI"

"Kendi senaryo yazdı ve kendi de figüran olarak oynadı" diyen mahalle sakini Ali İlhan ise, "Bir akşam önce buradaki imam arkadaşımızın yanına gelmiş. 'Benim bir selam var, bunu verebilir misiniz' demiş. Verdiği kağıtta yanlış bilgi olunca selayı vermemişler. Tekrar gelmiş sela verilmesi için. Cami görevlileri de tekrar gelince güvendi ve selayı verdi. Daha sonra yanlış olduğu anlaşılınca hoparlörden 'yanlış seladır' diye anonslar yapıldı. Öldü denilen kadının eski eşi geliyor. Kendi kendine bir senaryo yazdı, kendi de figüran olarak oynadı" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, şüpheli Zafer Kufacı'nın ifadesine başvurulacağı öğrenildi.