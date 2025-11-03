Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya sabah girdiği cezaevinden akşam tahliye edildi

Eski HDP'li milletvekili Hüda Kaya, hakkında 1.5 yıllık hapis cezasının kesinleşmesi nedeniyle bugün sabah saatlerinde cezaevine girdi. Kaya, avukatının başvurusunun ardından denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya sabah girdiği cezaevinden akşam tahliye edildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 23:14
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 23:14

Hakkındaki 1.5 yıllık hapis cezasının kesinleşmesi sebebiyle sabah saatlerinde cezaevine giren eski Milletvekili Hüda Kaya oldu.

Kaya'nın avukatı Zilan Leventoğlu, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada Hüda Kaya hakkında 2022 yılında cezaevindeki oğlunu ziyaret ettiği sırada çantasında cep telefonu bulundurması nedeniyle dava açıldığını belirtmiş, Kaya davada 1.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası hükmü giymişti.

Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya sabah girdiği cezaevinden akşam tahliye edildi

HÜDA KAYA TAHLİYE OLDU

Avukat Leventoğlu, akşam saatlerinde Hüda Kaya'nın durumuyla ilgili açıklama yaparak müvekkilinin tahliye olduğu bilgisini verdi.

Leventoğlu, gelişmeyi "Müvekkilimiz Hüda Kaya tahliye edildi. Bu sonuç, yalnızca bir hukuk mücadelesinin değil ve toplumsal vicdanın ortak başarısıdır." ifadeleriyle duyurdu.

Kaya ise tahliyesinin ardından "Dayanışmanın gücüyle… Gerçek özgürlüklere, özgür günlere... Teşekkürler herkese" ifadeleriyle bir paylaşımda bulundu.

https://x.com/HudaKaya777/status/1985377287080911097

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
PKK üyesiyle ilişkisi ortaya çıkan HDP vekili Semra Güzel tahliye edildi
ETİKETLER
#tahliye
#HDP
#dayanışma
#Hüda Kaya
#Cezadan
#Hukuk Mücadelesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.