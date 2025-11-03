Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya sabah girdiği cezaevinden akşam tahliye edildi

Hakkındaki 1.5 yıllık hapis cezasının kesinleşmesi sebebiyle sabah saatlerinde cezaevine giren eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye oldu.

Kaya'nın avukatı Zilan Leventoğlu, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada Hüda Kaya hakkında 2022 yılında cezaevindeki oğlunu ziyaret ettiği sırada çantasında cep telefonu bulundurması nedeniyle dava açıldığını belirtmiş, Kaya davada 1.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası hükmü giymişti.

HÜDA KAYA TAHLİYE OLDU

Avukat Leventoğlu, akşam saatlerinde Hüda Kaya'nın durumuyla ilgili açıklama yaparak müvekkilinin tahliye olduğu bilgisini verdi.

Leventoğlu, gelişmeyi "Müvekkilimiz Hüda Kaya tahliye edildi. Bu sonuç, yalnızca bir hukuk mücadelesinin değil dayanışma ve toplumsal vicdanın ortak başarısıdır." ifadeleriyle duyurdu.

Kaya ise tahliyesinin ardından "Dayanışmanın gücüyle… Gerçek özgürlüklere, özgür günlere... Teşekkürler herkese" ifadeleriyle bir paylaşımda bulundu.

https://x.com/HudaKaya777/status/1985377287080911097