Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi’ye veda!

26 Ağustos 2024 17:57 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 18:17

Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi hayatını kaybetti. Uzun zamandır hastalıklarla boğuşan ve İzmir'deki özel bir hastanede lenf kanseri tedavisi gören Mendi çoklu organ yetmezliği nedeniyle 73 yaşında öldü. Mendi için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş katıldı.

15 TEMMUZ’DA JANDARMA GENEL KOMUTANIYDI

2015 yılında Jandarma Genel Komutanlığı görevine atanan ve 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimi sırasında rehin alınan Orgeneral Mendi, ertesi gün düzenlenen bir operasyonla kurtarılmıştı. Kurtarılmasının ardından yaşadığı strese bağlı olarak spazm ve tansiyon şikâyetleri nedeniyle Gülhane Askerî Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavi altına alınan Mendi tedavisinin ardından, 2016 yılı Ağustos ayında yapılan Yüksek Askerî Şura (YAŞ) kararları doğrultusunda, yaş haddini doldurması nedeniyle 65 yaşında emekliye ayrılmıştı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kılınan cenaze namazının ardından Mendi’nin naaşı Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

GALİP MENDİ KİMDİR, NERELİ?

Galip Mendi, 1951'de Ankara'da doğdu. 1970'te Kara Harp Okulu, 1971'de Piyade Okulu, 1985'te Kara Harp Akademisinden mezun oldu.

Mendi, 1998 yılında tuğgeneralliğe terfi ederek 1'inci Komando Tugay Komutanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Ege Ordusu Harekat Kurmay Yarbaşkanlığı görevlerini yürüttü. Galip Mendi, 2003'te tümgeneral rütbesiyle Ege Ordusu Kurmay Başkanlığı ile Ulaştırma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı yaptı.

2007 sonrası korgeneral olarak Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığında Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı ve Eğitim Kolordusu Komutanlığı ile 8'inci Kolordu Komutanlığı görevlerini yürüten Mendi, 2012'den sonra ise orgeneral rütbesiyle 2'nci Ordu Komutanlığı ve Ege Ordusu Komutanlığı yaptı. Mendi, ardından 5 Ağustos 2015'te Jandarma Genel Komutanlığı görevine atandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Başarı Madalyası ile TSK Üstün Hizmet Madalyası sahibi Mendi, evli ve 2 çocuk babasıydı.

GALİP MENDİ NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Bir süredir İzmir'deki özel bir hastanede lenf kanseri tedavisi gören Mendi, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.