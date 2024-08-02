Eski karısını vahşice katletmişti! 5 çocuk annesiz kaldı: Kan donduran olayda yeni gelişme

02 Ağustos 2024 09:37 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 09:38

Siirt'te geçtiğimiz gün meydana gelen olayda; 5 çocuk annesi S.K., evine gelen eski eşi İ.K ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başlamış bu tartışmanın sonu vahşetle sonuçlanmıştı...

Tartışma esnasında kıskançlık krizi geçiren İ.K., eski eşi S.K'yı bıçakladıktan sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulunmuştu. S.K., hayatını kaybederken, İ.K., ağır yaralı olarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Kan donduran olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İntihar girişiminin ardından hastaneye kaldırılan İdris K., tedavisinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.