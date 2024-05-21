Eski kaymakam hesabına 110 milyon lira geçirdi: Paraları şans oyununa aktardı

21 May 2024 16:34 - Güncelleme : 21 May 2024 16:58

17 Temmuz 2023 tarihinde dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanan ve ardından açığa alınan eski Kaymakam Mustafa Kılıç ile birlikte hareket ettiği öne sürülen Ö.A. ve P.Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yüreğir'de 12 Eylül 2022 ile 24 Ağustos 2023 tarihleri arasında kaymakam olarak görev yapan Kılıç'ın, "Kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 16 kez olmak üzere 160 yıl, tutuklu sanık Ö.A.'nın 9 kez olmak üzere 90 yıl ve tutuksuz sanık P.Y.'nin 2 kez olmak üzere 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

DEPREM PARASI BAHANESİYLE 110 MİLYONLUK VURGUN

İddianamede, süreç boyunca sanık Ö.A.'nın kendisini "Cumhurbaşkanı yardımcısı danışmanı" olarak, sanık P.Y.'nin ise "Dönemin Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç ile yakın görüşen aracı" şeklinde tanıttığı bilgisine yer verildi.

Kılıç'ın o dönem kaymakam olarak başkanlığını da yürüttüğü Yüreğir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının "gıda ihalesi" varmışçasına, müşteki E.E.'nin toplamda 13 milyon 830 bin lira "teminat bedeli" adı altında şahsi hesabına para yatırmasını sağladığı ifade edildi.

İddianamenin devamında sanıkların, 'Deprem sebebiyle hasarlı konut yıkımı' ve '107 milyon liralık gıda alımı' altında başka bir müştekiden 1 milyon 240 bin 134 lira, yine aynı nedenle farklı bir kişiden de 6 milyon 530 bin lira "teminat bedeli" alarak Kılıç'ın şahsi banka hesabına para yatırılmasını sağladıkları, usulsüz olarak alınan bu bedelin 4 milyon 470 bin liralık kısmının ise müştekiye iade edildiği kaydedildi.

"Gıda ihalesi" ve "doğrudan temin" olarak gerçekleştirildiği öne sürülen toplam 16 dolandırıcılıkta, Kılıç'ın 72 milyon 875 bin 134 lira aldığı, bunların 27 milyon 986 bin lirasını iade ettiği ancak 44 milyon 889 bin 134 liranın ilgililere tekrar gönderilmediği belirtilirken, Yüreğir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanı E.E.'nin, "4 Temmuz 2023'te kaymakam benden görev yaptığı süredeki ihalelerin ve harcama belgelerinin tamamının fotokopisini istedi. Yine 6 Temmuz 2023'te aşevi için gıda alımına dair ürün listesi ve boş sözleşme istedi. Kaymakam döneminde 107 milyonluk bir gıda alım ihalesi olmadı. Vakıf olarak da bu büyüklükte bir ihale yapmadık" şeklindeki ifadesi de iddianamede yer aldı.

PARALARI ŞANS OYUNLARINA AKTARMIŞ

İddianamede yer verilen İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tevdi raporunda ise, "Mustafa Kılıç'ın Yüreğir Kaymakamı olarak kendisinin de başkanı olduğu Yüreğir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yapacağı bir gıda ihalesi varmış gibi davranarak kişilerden ya da firmalardan teminat bedeli adı altında şahsi hesabına para aldığı, bu paralardan bir kısmı ile başka bazı borçlarını kapattığı, bir kısmıyla da kripto para platformu ve şans oyunları sitelerine gönderimde bulunduğu, bu şekilde temin ettiği paraların bir kısmını geri ödemekle beraber bir kısmını halen geri ödemediği tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerinin belirtildiği iddianamede, sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.