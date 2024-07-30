Eski kız arkadaşını bıçakla alıkoydu!

30 Temmuz 2024 15:57 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 16:17

Samsun'da meydana gelen olayda, 4 çocuk annesi D.G. adlı kadın, eski sevgilisi M.M.'nin kendisine cep telefonundan ölüm tehdidi mesajı atıp daha sonra da bıçak tehdidi ile zorla aracına bindirip götürdüğü evinde zorla alıkoyup tehditler savurduğunu belirterek polise şikayette bulundu.

Polis M.M.'nin bulunduğu eve operasyon düzenledi. Polisten kaçmak için ikinci katın penceresinden atlayan M.M. yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan M.M., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.M. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.