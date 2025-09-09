Eski Kültür Bakanı Agah Oktay Güner son yolculuğuna uğurlandı

Eski Bakan Agah Oktay Güner, 88 yaşında Ankara'da yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Çeşitli partilerde üst düzey görevler üstlenen Güner, bunun yanı sıra 21 Temmuz 1977-5 Ocak 1978 yılları arasında Türkiye Ticaret Bakanı, 6 Mart 1996-28 Haziran 1996 yılları arasında da Türkiye Kültür Bakanı olarak görev yapmıştı.

Güner, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski Ulaştırma Bakanı Oktay Vural ve cenaze yakınları katıldı.