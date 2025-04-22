Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Eski milletvekili Fehmi Işıklar'ın oğlu annesini vurmuştu! Cinayetin sır perdesi aralandı

Foça’da eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar’ın bilgisayar mühendisi oğlu Can Işıklar, annesi Gülay Işıklar’ı tabancayla vurarak öldürdü. Aile içi kavganın detayları ve cinayetin perde arkasındaki gerçek ortaya çııktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eski milletvekili Fehmi Işıklar'ın oğlu annesini vurmuştu! Cinayetin sır perdesi aralandı
KAYNAK:
Odatv
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 08:28
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 08:30

İzmir’in Foça ilçesi, ülke gündemine oturan bir aile dramına sahne oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin eski başkanvekillerinden Fehmi Işıklar’ın oğlu Can Işıklar, sabaha karşı evine döndüğü sırada annesiyle yaşadığı tartışma sonucu onu öldürdü. Cinayet sonrası gözaltına alınan Can Işıklar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın perde arkası ve ifadesinde yer alan çarpıcı detaylar ise yürek burktu.

EVDE SABAHA KARŞI GERGİNLİK

Olay, 20 Nisan Pazar günü sabah saatlerinde Foça’nın Bağarası Mahallesi’nde meydana geldi. Bilgisayar mühendisi Can Işıklar, sabaha karşı saat 5 sularında eve geldi. Evde başlayan tartışmanın büyümesi üzerine, annesi Gülay Işıklar’a tabanca ile ateş etti. Silah sesleri üzerine komşuların yaptığı ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 6 çocuk annesi Gülay Işıklar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Eski milletvekili Fehmi Işıklar'ın oğlu annesini vurmuştu! Cinayetin sır perdesi aralandı

ALKOLLÜ KAZA GEÇİRİNCE İLİŞKİLER GERİLDİ

Olaydan bir gün önce, Can Işıklar’ın alkollü şekilde otomobiliyle kaza yaptığı, arabasının dere yatağına uçtuğu ve aracı çıkaramayınca yürüyerek eve döndüğü ortaya çıktı. Bu kazanın ardından ailesiyle arası açılan Işıklar’ın, bir süredir evde kalmadığı ve ailesiyle gerilimli bir ilişkisi olduğu öğrenildi. Olay günü sabaha karşı eve gelen Can, kardeşleriyle yaşadığı tartışmanın ardından annesiyle de karşı karşıya geldi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!

“SİLAH ARBEDEDE ATEŞ ALDI”

Cinayetin ardından gözaltına alınan Can Işıklar, sorgusunda annesiyle tartıştığını, masa üzerindeki tabancayı almaya çalışırken yaşanan arbedede silahın yanlışlıkla ateş aldığını söyledi. Mahkemeye sevk edilen Işıklar, “Taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçundan tutuklanarak İzmir Şakran Cezaevi’ne gönderildi.

ETİKETLER
#izmir
#katil
#Foça
#Ahmet Fehmi Işıklar
#anne cinayeti
#can ışıklar
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.