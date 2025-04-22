Eski milletvekili Fehmi Işıklar'ın oğlu annesini vurmuştu! Cinayetin sır perdesi aralandı

İzmir’in Foça ilçesi, ülke gündemine oturan bir aile dramına sahne oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin eski başkanvekillerinden Fehmi Işıklar’ın oğlu Can Işıklar, sabaha karşı evine döndüğü sırada annesiyle yaşadığı tartışma sonucu onu öldürdü. Cinayet sonrası gözaltına alınan Can Işıklar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın perde arkası ve ifadesinde yer alan çarpıcı detaylar ise yürek burktu.

EVDE SABAHA KARŞI GERGİNLİK

Olay, 20 Nisan Pazar günü sabah saatlerinde Foça’nın Bağarası Mahallesi’nde meydana geldi. Bilgisayar mühendisi Can Işıklar, sabaha karşı saat 5 sularında eve geldi. Evde başlayan tartışmanın büyümesi üzerine, annesi Gülay Işıklar’a tabanca ile ateş etti. Silah sesleri üzerine komşuların yaptığı ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 6 çocuk annesi Gülay Işıklar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ALKOLLÜ KAZA GEÇİRİNCE İLİŞKİLER GERİLDİ

Olaydan bir gün önce, Can Işıklar’ın alkollü şekilde otomobiliyle kaza yaptığı, arabasının dere yatağına uçtuğu ve aracı çıkaramayınca yürüyerek eve döndüğü ortaya çıktı. Bu kazanın ardından ailesiyle arası açılan Işıklar’ın, bir süredir evde kalmadığı ve ailesiyle gerilimli bir ilişkisi olduğu öğrenildi. Olay günü sabaha karşı eve gelen Can, kardeşleriyle yaşadığı tartışmanın ardından annesiyle de karşı karşıya geldi.

“SİLAH ARBEDEDE ATEŞ ALDI”

Cinayetin ardından gözaltına alınan Can Işıklar, sorgusunda annesiyle tartıştığını, masa üzerindeki tabancayı almaya çalışırken yaşanan arbedede silahın yanlışlıkla ateş aldığını söyledi. Mahkemeye sevk edilen Işıklar, “Taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçundan tutuklanarak İzmir Şakran Cezaevi’ne gönderildi.