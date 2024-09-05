Eski nişanlısına dehşeti yaşatıp intihar etti! Talihsiz kadının iki bacağı da kesildi

05 Eylül 2024 15:29 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 15:49

Bursa'da kendisini kaçıran eski nişanlısı Arda Tırkaz tarafından bıçaklanıp pompalı tüfekle vurulan Elif B.'nin iki bacağı da kesildi. Taburcu edilen ve ameliyatlardan önce, "Bacağım kesilirse ne yaparım, nasıl yürürüm?" diyerek ağlayan genç kadın psikolojik destek aldığı aldığını açıkladı. Tırkaz, aynı pompalı tüfekle yaşamına son verdi.

Kadına şiddet olaylarının son durağı Bursa oldu. 27 yaşındaki Elif B.'nin hayatı kâbusa döndü. 28 yaşındaki Arda T. eski nişanlısı Elif B.'yi kaçırıp kızın şimdiki sevgilisinin bulunduğu kıraathaneye geldi. Arda T. araçtan inerek pompalı tüfek ile kıraathaneye defalarca ateş açtı. ardından çaresiz kızı alıp bölgeden uzaklaştı. Ardından kırmızı ışıkta gördüğü bir sürücüyü silahla tehdit ederek, aracı gasp edip izini kaybettirmeye çalıştı.

NİŞANLANDIĞINI ÖĞRENİNCE CİNNET GETİRDİ

Aracı çalınan Yasin T.'nin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler Elif B. ile Arda T.'nin eskiden nişanlı olduğunu ve sonrasında yüzük atarak ayrıldıklarını tespit etti. Arda T.'nin ise eski nişanlısının sevgilisi olduğunu öğrenince cinnet getirdi ortaya çıktı.

ÖNCE ATEŞ ETTİ, SONRA İNTİHAR

Bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler Arda T. ve Elif B.'nin ormanlık alana gittiğini tespit etti. Drone yardımıyla ikilinin yeri tespit edildi, bölge ablukaya alındı. Polisin geldiğini gören cani adam, çaresiz kızın bacaklarına ateş açtı, ardından intihar etti.

'BACAĞIM KESİLİRSE NE YAPARIM' DİYE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hastanede kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Elif B., diz kapağındaki atardamarın parçalanması nedeniyle kangren oldu. Elif B.'nin iki bacağı 6 gün arayla diz kapağının üzerinden kesildi. Öte yandan, Elif B.'nin ameliyatlardan önce, "Bacağım kesilirse ne yaparım, nasıl yürürüm" diyerek ağladığı ve psikolojik destek aldığı bildirildi.