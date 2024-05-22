Eski nişanlısını katleden adam metrobüs durağında kendini ve polisi vurdu!

22 May 2024 03:18 - Güncelleme : 22 May 2024 03:18

Kadıköy'de metrobüs durağında polis kontrolüne sahte kimlik veren şahıs çıkan tartışmada hem kendisini hem de polisi vurdu. Aranan şahsın Küçükçekmece'de eski nişanlısını başkasıyla düğününe bir ay kala katletmekten arandığı ortaya çıktı.

Akşam 22.30 sularında Kadıköy Söğütlüçeşme metrobüs durağı çıkışında polis ekipleri güvenlik kontrolü sırasında şüpheli şahıs Gökhan Yıldız'dan kimlik istedi. Şahsın başka bir kimlik vermesi ve polis ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine polis ekipleri şahsı gözaltına almak istedi. Şahıs ile polisler arasında yaşanan arbedede şüpheli şahıs Gökhan Yıldız kendisine ait olan silahı çıkarırken kazayla kendini ve E.B. (39) adlı polis memuru vurarak yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gökhan Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı polis memuru E.B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerindeki görgü tanığı, "Metrobüs çıkışında bir şahıs koştu, peşinden polisler kovaladı, yakaladı. Sonra herhalde şahsın üzerinde silah varmış. Patlaması sonucu, şahıs vuruldu. Kendi kendini vurdu. Şahsın durumunu bilmiyorum, ambulansa aldılar, götürdüler. Polis de herhalde bacağından yaralandı." şeklinde konuştu.

ESKİ NİŞANLI CİNAYETİ ŞÜPHELİSİ ÇIKTI

G.Y'nin yapılan Genel Bilgi Toplama incelemesinde, 4 suç kaydı olduğu, 16 Mayıs 2024'te Küçükçekmece ilçesinde eski nişanlısı Bahar Kaban'ın (29) öldürmesi olayının da şüpheli firarisi olduğu tespit edildi.

22 HAZİRAN'DA EVLENECEKTİ

Geçtiğimiz perşembe günü Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde yaşandı. İşe gitmek üzere yola çıkan Bahar Kaban, kendisini takip eden eski nişanlısı Gökhan Y. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkartan Gökhan Y., Bahar Kaban'a ateş etti. Eski nişanlı saldırının ardından olay yerinden kaçarken Bahar Kaban ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 28 yaşındaki kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

22 Haziran'da evleneceği öğrenilen genç kadının eski nişanlısı tarafından bir süredir rahatsız edildiği ve polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.