Eski sevgilisini 15 yerinden bıçaklamıştı! Savunması şoke etti: Kadınları suçladı

18 Eylül 2024 17:31 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 17:32

Eskişehir'de Fatih D. eski sevgilisi Gamze C.'yi sokak ortasında 15 yerinden bıçakla yaralamıştı. Saldırgan Fatih D.'nin mahkemedeki ifadesi herkesi şoke etti. 6284 sayılı kanunun kötüye kullanıldığını savunan Fatih D., kadınları suçladı ve "Yalan beyan veren kadınlarla, doğruyu söyleyen kadınların karakolda ayrılmasını istiyorum" dedi.

Eskişehir​'de geçen yıl haziran ayında Tepebaşı ilçesinde meydana gelen olayda; Spor eğitmeni Gamze C., arkadaşıyla yürürken, 3 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Fatih D.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Gamze C., vücuduna aldığı 15 bıçak darbesiyle yaralandı ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Fatih D., polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, hakkında 14 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Fatih D. ve taraf avukatları hazır bulundu.

ŞAKA GİBİ SAVUNMA: AMACIM ÖLDÜRMEK OLSAYDI...

Mahkemede tutuklu sanık Fatih D., eski sevgilisi tarafından iftiraya uğradığını öne sürerek, "Başka erkeklerle ilişkisi olduğunu öğrenince ayrılmak istedim ve ona verdiğim borcu geri istedim. Uzaklaştırma kararı iftiralarla ve yalan beyanlarla alındı. Bana atılan suçlar, işlemediğim suçlardır. Ailesine yönelik tehdit suçları da üzerime yıkıldı. Yaklaşık 200 cumhuriyet altını ve 2 milyon 250 bin TL dolandırıldım. Takip ettiğimi söylüyorlar ama zaten nerede olduğunu biliyordum. Amacım öldürmek olsaydı bunu dükkanında yapardım. O gün tehdit mesajı attığımı iddia ettiler ama bunu kanıtlayamadılar. Eğer suç işlemiş olsaydım, kabul eder ve cezamı çekerdim. Savcı mütalaasında çelişkiye düştü; olay anıyla ilgili mütalaa açıklaması ile güvenlik kamerası görüntüsü birbirini tutmuyor" ifadelerini kullandı.

"BEN BIÇAKLA VURMADIM, TELEFONLA VURDUM"

Kadın olmasından dolayı ağır ceza talep edildiğini ve bıçak kullanmadığını öne süren Fatih D., "Bıçak bende değildi. Ben bıçakla vurmadım, telefonla vurdum. Kadın olmanın avantajını kullanarak en ağır cezayı almamı istiyorlar. Bıçakta parmak izim var mı bilmiyorum. Eğer öldürmek isteseydim, orada yapardım. Bıçak taşımadım, bu kesin" diye konuştu.

KADINLARI SUÇLADI

6284 sayılı kanunun kötüye kullanıldığını savunan Fatih D., "Yalan beyan veren kadınlarla, doğruyu söyleyen kadınların karakolda ayrılmasını istiyorum. Devletimizin, 6284 yasasını suistimal eden kadınları ayırt etmesini talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Fatih D.'yi 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl, 'Israrlı takip' suçundan 1 yıl 6 ay ve 'Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet' suçundan 1 ay hapis cezasına çarptırdı.