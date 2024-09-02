Eski sevgilisinin evlendiğini öğrenen adam dehşet saçtı! Düğünü basıp önüne geleni bıçakladı

02 Eylül 2024 11:06 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 11:15

İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1183 Sokakta korku dolu anlar yaşandı. Eski sevgilisinin evlendiğini öğrenen şahıs düğünü basarak dehşet saçtı. Ortalığı savaş alanına çeviren şahıs, çıkardığı bıçakla davetlilere korku dolu anlar yaşattı.

YAŞANAN PANİK KAMERADA

Olayda 2 kişinin bıçakla yaralandığı söylenirken, olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık Ekibi sevk edildi. Yaşanan olayın ardından eski sevgili kaçarken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.