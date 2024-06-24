Eski sevgiliye kanlı pusu! Apartman girişinde öldürüp kafasına sıktı

24 Haziran 2024 14:12 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 14:21

Diyarbakır'da kadın cinayeti... Sokak ortasında başından vuruldu! Katil en yakını çıktı

Diyarbakır'da kadın cinayeti... Sokak ortasında başından vuruldu! Katil en yakını çıktı

Hayranı katledildi! Ünlü oyuncu, filmlerindeki bir suçu andıran cinayetten tutuklandı

Hayranı katledildi! Ünlü oyuncu, filmlerindeki bir suçu andıran cinayetten tutuklandı

Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Şahinağa Sokak üzerinde meydana geldi.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Edinilen bilgiye göre, ekmek alıp sokak üzerinde oturduğu apartmanın önüne gelen 4 çocuk annesi 42 yaşındaki Ümmü Döğer, eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen Arafa Yıldırım'ın silahlı saldırısına uğradı.

İKİSİ DE KURTARILAMADI

Zanlı Arafa Yıldırım, Ümmü Döğer'e 3 el ateş ettikten sonra silahı kendi kafasına ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Ümmü Döğer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hastanede tedavi altına alınan ve durumu ağır olan Arafa Yıldırım da tedavi gördüğü hastanede öldü.