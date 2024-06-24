Eski sevgiliye kanlı pusu! Apartman girişinde öldürüp kafasına sıktı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Haziran 2024 14:12 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 14:21
Konya'da eski sevgili dehşeti yaşandı. Arafa Yıldırım isimli şahıs marketten ekmek alıp, evine dönen eski sevgilisi Ümmü Döğer'i tabancayla 3 el ateş ederek öldürdü. Daha sonra aynı silahla intihara kalkışan Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Şahinağa Sokak üzerinde meydana geldi.
MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI
Edinilen bilgiye göre, ekmek alıp sokak üzerinde oturduğu apartmanın önüne gelen 4 çocuk annesi 42 yaşındaki Ümmü Döğer, eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen Arafa Yıldırım'ın silahlı saldırısına uğradı.
İKİSİ DE KURTARILAMADI
Zanlı Arafa Yıldırım, Ümmü Döğer'e 3 el ateş ettikten sonra silahı kendi kafasına ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Ümmü Döğer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Hastanede tedavi altına alınan ve durumu ağır olan Arafa Yıldırım da tedavi gördüğü hastanede öldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı