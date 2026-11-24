Eskişehir'de 24 Kasım Salı, 25 Kasım Çarşamba ve 26 Kasım Perşembe günlerini kapsayan elektrik kesintisi programında farklı ilçelerde gerçekleştirilecek çalışmalar için tarih ve saat aralıkları belirlendi. Planlı bakım çalışmaları, orta gerilim hat bakımları, yatırım faaliyetleri ve fiziki irtibat çalışmaları nedeniyle elektrik hizmetinde geçici kesintiler yaşanacak. Çalışma programında yalnızca mahalle merkezleri değil, çok sayıda sokak, yayla, küme evleri ve kırsal yerleşim alanı da bulunuyor. Çifteler'den Odunpazarı'na, Tepebaşı'ndan Sivrihisar'a kadar uzanan programda her ilçenin çalışma takvimi ve etkilenecek yerleşim alanları ayrı ayrı sıralanıyor. 24-25-26 Kasım Eskişehir elektrik kesintisi ne kadar sürecek? Detaylar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Eskişehir elektrik kesintisi 24-25-26 Kasım OEDAŞ kesinti listesi açıklandı Eskişehir'in çeşitli ilçelerinde 24, 25 ve 26 Kasım 2026 tarihlerinde planlı bakım, yatırım faaliyetleri ve fiziki irtibat çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacaktır. Kesintiler Çifteler, Seyitgazi, Sivrihisar, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerini kapsayacaktır. Kesintilerin tarihleri 24 Kasım Salı, 25 Kasım Çarşamba ve 26 Kasım Perşembe olarak belirlenmiştir. Her ilçede farklı mahalleler, sokaklar, yaylalar, küme evleri ve kırsal yerleşim alanları etkilenecektir. Kesinti saatleri genellikle sabah 09.00 veya 10.00'da başlayıp akşam 16.00 veya 17.00'ye kadar sürecektir. Kesintilere planlı bakım, orta gerilim hat bakımları, yatırım faaliyetleri ve fiziki irtibat çalışmaları neden olmaktadır.

ESKİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24-25-26 KASIM 2026

ÇİFTELER

24 Kasım 2026 Salı

Çifteler ilçesinde, planlı bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesintiden Orhaniye Mahallesi'nin 2. Küme ve 3. Küme bölgeleri ile Orhaniye'nin tamamı etkilenecektir.

25 Kasım 2026 Çarşamba

Çifteler ilçesinde, planlı bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Kesintiden Orhaniye Mahallesi'nin 2. Küme ve 3. Küme bölgeleri ile Orhaniye'nin tamamı etkilenecektir.

26 Kasım 2026 Perşembe

Çifteler ilçesinde, planlı bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesintiden Orhaniye Mahallesi'nin 2. Küme ve 3. Küme bölgeleri ile Orhaniye'nin tamamı etkilenecektir.

Aynı gün 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Kiremitçi Mühendislik tarafından fiziki irtibat çalışması yapılacaktır. Bu çalışma nedeniyle Arslanlı, Bağlıca, Burunarkaç, Çatmapınar, Ilıcabası, Kadıkuyusu, Sarıkavak ve Tepeköy bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Kadıkuyusu Mahallesi'nin 1. Küme, 2. Küme ve 3. Küme bölgeleri ile Hacılar ve Karakaya mevkileri de kesintiden etkilenecektir.

27 Kasım 2026 Cuma

Çifteler ilçesinde, yatırım çalışmaları kapsamında 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bölgedeki üçüncü şahıslara ait trafolar ve işletmeler de kesintiden etkilenecektir.

Kesintiden Aktaş, Kızılca Yaylası, Bahçecik, Dikmen, Doğanay, Gerenli, Selimiye ve Yaverören bölgeleri etkilenecektir. Dikmen Mahallesi'nin 1. Sokak, 2. Sokak, 3. Sokak, 4. Sokak, 5. Sokak, 6. Sokak, 7. Sokak, 8. Sokak, 9. Sokak, 11. Sokak, 12. Sokak, 13. Sokak ve 14. Sokak bölgelerinde de elektrik kesintisi yaşanacaktır.

SEYİTGAZİ

25 Kasım 2026 Çarşamba

Seyitgazi ilçesinde, yatırım çalışmaları kapsamında 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesintiden Aşağısöğüt, Aslanbeyli, Ayvalı, Beşsaray, Göknebi, İkiçeşme, Üçsaray ve Yukarısöğüt mahalleleri etkilenecektir.

Aynı gün Güllüce hattında yapılacak orta gerilim hat bakımı nedeniyle 09.30 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Kesintiden Aksaklı, Büyükdere, Değişören, Doğanayır, Güllüce, Kalkanlı, Yahnikapan ve Yenikent bölgeleri etkilenecektir. Kalkanlı Mahallesi'nin 639, 640, 643, 644, 645, 647, 648, 651, 652, 654, 658, 660 ve 664. sokaklarında da elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ayrıca planlı bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Doğançayır, Hamidiye, Mesudiye, Yeni ve Yeşilyurt bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Özel trafolar da kesintiden etkilenecektir.

26 Kasım 2026 Perşembe

Seyitgazi ilçesinde, yatırım çalışmaları kapsamında 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesintiden Aşağısöğüt, Aslanbeyli, Ayvalı, Beşsaray, Göknebi, İkiçeşme, Üçsaray ve Yukarısöğüt mahalleleri etkilenecektir.

27 Kasım 2026 Cuma

Seyitgazi ilçesinde, planlı bakım çalışmaları nedeniyle 09.30 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır. Özel trafolar da kesintiden etkilenecektir.

Kesintiden Doğançayır'ın Deniz mevkisi, Hamidiye, Mesudiye, Yeni ve Yeşilyurt bölgeleri etkilenecektir.

SİVRİHİSAR

26 Kasım 2026 Perşembe

Sivrihisar ilçesinde, hat bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesintiden Aşağıkepen, Benlikuyu, Buhara, Buzluca, Çiftlikköy, Kurtşeyh ve Sığırcık bölgeleri etkilenecektir. Sığırcık Mahallesi'nin Gölbaşı Yaylası mevkisinde de elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı gün gerçekleştirilecek bir diğer hat bakım çalışması nedeniyle 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Ahiler, Aşağıkepen, Aydınlı, Benlikuyu, Buhara, Buzluca, Çakmak, Ertuğrulköy, Göktepe, Gümüşkonak, İlyaspaşa, Karacaören, Kayakent, Kurtşeyh, Sığırcık ve Yenidoğan bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Ertuğrulköy'de Balıkdamı Yaylası, Gümüşkonak'ta Avşar Yaylası, Çakmak Yaylası, Ima Yaylası, Kaşılıbük Yaylası ve Taşlı Yayla da kesintiden etkilenecektir. Kayakent'te ise Alagöz (Buyaka), Alagöz Karşıyaka, Türbe (Karşıyaka) ve Türbe (Buyaka) mevkilerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Kasım 2026 Cuma

Sivrihisar ilçesinde, yatırım çalışmaları kapsamında 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bölgedeki üçüncü şahıslara ait trafolar ve işletmeler de kesintiden etkilenecektir.

Kesintiden Aktaş, Kızılca Yaylası, Bahçecik, Dikmen, Doğanay, Gerenli, Selimiye ve Yaverören bölgeleri etkilenecektir. Dikmen Mahallesi'nin 1. Sokak, 2. Sokak, 3. Sokak, 4. Sokak, 5. Sokak, 6. Sokak, 7. Sokak, 8. Sokak, 9. Sokak, 11. Sokak, 12. Sokak, 13. Sokak ve 14. Sokak bölgelerinde de elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı gün 10.00 ile 15.00 saatleri arasında üçüncü şahıslar tarafından bakım çalışması yapılacaktır. Bu çalışma nedeniyle Babadat Mahallesi'nin Mesut Çiftliği mevkisi, Dümrek, Elcik, Kılıç, Memik ve Zeyköyü bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Kasım 2026 Cumartesi

Sivrihisar ilçesinde, üçüncü şahıslar tarafından yapılacak fiziki irtibat çalışması nedeniyle 10.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Kesintiden Göktepe ve Kaldırımköy bölgeleri etkilenecektir.

Aynı gün gerçekleştirilecek bir diğer fiziki irtibat çalışması nedeniyle 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Aydınlı, Göktepe, Kaldırımköy, Kurtşeyh, Sığırcık ve Yenidoğan bölgelerinde de elektrik kesintisi uygulanacaktır.

TEPEBAŞI

24 Kasım 2026 Salı

Tepebaşı ilçesinde, planlı bakım çalışmaları nedeniyle 10.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır. Özel trafolar da kesintiden etkilenecektir.

Kesintiden Ağapınar, Ahılar, Beyazaltın, Çavlum, Cumhuriyet, Danişment, Gökdere, Gündüzler, Karaçay, Kızılcaören, Kozlubel, Osmaniye, Sevinç, Söğütçük, Yakakayı ve Yassıhöyük bölgeleri etkilenecektir.

Ağapınar Mahallesi'nde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 ve 32. sokaklar ile Alpu Yolu'nda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ahılar Mahallesi'nde 261, 262, 263, 267 ve 330. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 564, 565, 566, 568, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 579 ve 580. sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Danişment Mahallesi'nde 1226, 1227, 1229, 1230, 1232, 1235, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1245, 1246, 1248, 1249, 1250, 1252 ve 1254. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

Gökdere Mahallesi'nde 323, 324, 326, 327, 328, 330, 332 ve 335. sokaklar ile 565 numaralı bölgeye elektrik verilemeyecektir.

Gündüzler Mahallesi'nde Altın, Badem, Bağlar, Bahçe, Barak Bağları Mevkii, Başaran, Bayır, Belediye, Cami, Hacıosmanbey Cami, Çamlık, Çetin, Çimen, Cumhuriyet, Hacıosmanbey Cumhuriyet, Cumhuriyet 1, Değirmen, Demir, Depo, Dere, Doğu, Düğün, Esen, Fidan, Gül, Güntekin, Gürbüz, Gürbüz Çıkmazı, Harman, Hüseyin Açık, İpek, Karakol, Lale, Menekşe, Mezarlık, Özer, Pazar, Poyraz, Sağlık, Sedir, Söğüt, Tekke, Ünal, Uzay, Yayla Küme Evleri, Yayla Mevkii, Yayla Yolu ve Yeni bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Kızılcaören Mahallesi'nde 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1210, 1212, 1214 ve 1216. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

Sevinç Mahallesi'nde 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 ve 251. sokaklar ile Alpu Yolu'nda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kozlubel ve Söğütçük bölgeleri ile Osmaniye Mahallesi'nin kuzey kesimi, Yakakayı ve Yassıhöyük bölgeleri de kesintiden etkilenecektir.

26 Kasım 2026 Perşembe

Tepebaşı ilçesinde, planlı bakım çalışmaları nedeniyle 09.30 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır. Özel trafolar da kesintiden etkilenecektir.

Kesintiden Ağapınar, Ahılar, Beyazaltın, Çavlum, Cumhuriyet, Danişment, Gökdere, Gündüzler, Karaçay, Kızılcaören, Kozlubel, Osmaniye, Sevinç, Söğütçük, Yakakayı ve Yassıhöyük bölgeleri etkilenecektir.

Ağapınar Mahallesi'nde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 ve 32. sokaklar ile Alpu Yolu'nda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ahılar Mahallesi'nde 261, 262, 263, 267 ve 330. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 564, 565, 566, 568, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 579 ve 580. sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Danişment Mahallesi'nde 1226, 1227, 1229, 1230, 1232, 1235, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1245, 1246, 1248, 1249, 1250, 1252 ve 1254. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

Gökdere Mahallesi'nde 323, 324, 326, 327, 328, 330, 332 ve 335. sokaklar ile 565 numaralı bölgeye elektrik verilemeyecektir.

Gündüzler Mahallesi'nde Altın, Badem, Bağlar, Bahçe, Barak Bağları Mevkii, Başaran, Bayır, Belediye, Cami, Hacıosmanbey Cami, Çamlık, Çetin, Çimen, Cumhuriyet, Hacıosmanbey Cumhuriyet, Cumhuriyet 1, Değirmen, Demir, Depo, Dere, Doğu, Düğün, Esen, Fidan, Gül, Güntekin, Gürbüz, Gürbüz Çıkmazı, Harman, Hüseyin Açık, İpek, Karakol, Lale, Menekşe, Mezarlık, Özer, Pazar, Poyraz, Sağlık, Sedir, Söğüt, Tekke, Ünal, Uzay, Yayla Küme Evleri, Yayla Mevkii, Yayla Yolu ve Yeni bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

Kızılcaören Mahallesi'nde 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1210, 1212, 1214 ve 1216. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

Sevinç Mahallesi'nde 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 ve 251. sokaklar ile Alpu Yolu'nda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kozlubel, Osmaniye'nin Kuzey bölgesi, Beyazaltın, Çavlum, Karaçay, Söğütçük, Yakakayı ve Yassıhöyük bölgeleri de kesintiden etkilenecektir.

Aynı gün Tepebaşı ilçesinde, planlı bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ikinci bir elektrik kesintisi uygulanacaktır. Özel trafolar da kesintiden etkilenecektir.

Kesintiden Akçakaya, Akkaya, Akpınar, Aşağıçağlan, Aşağıılıca, Başören, Çamlıca, Demirli, Gökçekısık, Gülpınar, Gültepe, Gümele, Ihlamurkent, İncik, Karaalan, Kargın, Kayapınar, Lüftiye, Sarısungur, Seklice, Süpüren, Uluçayır, Yeniincesu, Yenisofça, Yukarıçağlan, Yukarıılıca, Yukarıkalabak ve Yürük Kırka bölgeleri etkilenecektir.

Akçakaya Mahallesi'nde 741, 742, 743, 744, 746 ve 748. sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Akpınar Mahallesi'nde 461, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 477, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495 ve 496 numaralı sokak ve bölgeler kesintiden etkilenecektir.

Aşağıçağlan Mahallesi'nde 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 274 ve 276. sokaklar ile 2610 numaralı bölgeye elektrik verilemeyecektir.

Aşağıılıca Mahallesi'nde Aktarmaç Çiftliği, Aşağıılıca ve Yukarıılıca bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Gökçekısık Mahallesi'nde 751, 752, 753, 754, 755 ve 758. sokaklar etkilenecektir. Gümele Mahallesi'nde 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 ve 410. sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Karaalan Mahallesi'nde 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619 ve 620. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

Kargın Mahallesi'nde Kargın ve Porsuk bölgelerinde, Kayapınar Mahallesi'nde ise 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 290, 292 ve 294. sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Süpüren Mahallesi'nde 476, 671, 672, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 688 ve 694. sokaklar ile 695 numaralı bölgede kesinti yaşanacaktır.

Uluçayır Mahallesi'nde 131, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 140 ve 142. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

Yeniincesu Mahallesi'nde 736, 739, 741, 745 ve 754. sokaklarda, Yenisofça Mahallesi'nde ise 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198 ve 199. sokaklar ile 752. sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yukarıçağlan Mahallesi'nde 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 ve 213. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

Yukarıılıca, Yukarıkalabak, Akkaya, Başören, Çamlıca, Demirli, Gülpınar, Gültepe, Ihlamurkent, İncik, Lüftiye, Sarısungur ve Seklice bölgelerinde de elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Yürük Kırka Mahallesi'nde 138, 376, 377, 378, 379, 381, 382, 383, 385, 387, 389, 391, 393 ve 395. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

ODUNPAZARI

24 Kasım 2026 Salı

Odunpazarı ilçesinde, planlı bakım çalışmaları nedeniyle 10.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır. Özel trafolar da kesintiden etkilenecektir.

Kesintiden Ağapınar, Ahılar, Beyazaltın, Çavlum, Cumhuriyet, Danişment, Gökdere, Gündüzler, Karaçay, Kızılcaören, Kozlubel, Osmaniye, Sevinç, Söğütçük, Yakakayı ve Yassıhöyük bölgeleri etkilenecektir.

Ağapınar Mahallesi'nde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 ve 32. sokaklar ile Alpu Yolu'nda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ahılar Mahallesi'nde 261, 262, 263, 267 ve 330. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 564, 565, 566, 568, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 579 ve 580. sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Danişment Mahallesi'nde 1226, 1227, 1229, 1230, 1232, 1235, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1245, 1246, 1248, 1249, 1250, 1252 ve 1254. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

Gökdere Mahallesi'nde 323, 324, 326, 327, 328, 330, 332 ve 335. sokaklar ile 565 numaralı bölgeye elektrik verilemeyecektir.

Gündüzler Mahallesi'nde Altın, Badem, Bağlar, Bahçe, Barak Bağları Mevkii, Başaran, Bayır, Belediye, Cami, Hacıosmanbey Cami, Çamlık, Çetin, Çimen, Cumhuriyet, Hacıosmanbey Cumhuriyet, Cumhuriyet 1, Değirmen, Demir, Depo, Dere, Doğu, Düğün, Esen, Fidan, Gül, Güntekin, Gürbüz, Gürbüz Çıkmazı, Harman, Hüseyin Açık, İpek, Karakol, Lale, Menekşe, Mezarlık, Özer, Pazar, Poyraz, Sağlık, Sedir, Söğüt, Tekke, Ünal, Uzay, Yayla Küme Evleri, Yayla Mevkii, Yayla Yolu ve Yeni bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Kızılcaören Mahallesi'nde 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1210, 1212, 1214 ve 1216. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

Sevinç Mahallesi'nde 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 ve 251. sokaklar ile Alpu Yolu'nda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kozlubel ve Söğütçük bölgeleri ile Osmaniye Mahallesi'nin kuzey kesimi, Yakakayı ve Yassıhöyük bölgeleri de kesintiden etkilenecektir.

Aynı gün Kireç köyünde orta gerilim hattındaki direğin deplase edilmesi, yani yerinin değiştirilmesi çalışması yapılacaktır. Bu çalışma nedeniyle 10.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesintiden Ağapınar Mahallesi'nin 25. ve 31. sokakları ile Alpu Yolu, Çavlum Mahallesi'nin 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84 ve 85. sokakları, Karaçay, Karahüyük ve Kireç bölgeleri etkilenecektir.

25 Kasım 2026 Çarşamba

Odunpazarı ilçesinde, Güllüce hattında yapılacak orta gerilim hat bakımı nedeniyle 09.30 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Kesintiden Aksaklı, Büyükdere, Değişören, Doğançayır, Güllüce, Kalkanlı, Yahnikapan ve Yenikent bölgeleri etkilenecektir.

Kalkanlı Mahallesi'nde 639, 640, 643, 644, 645, 647, 648, 651, 652, 654, 658, 660 ve 664. sokaklarda da elektrik kesintisi uygulanacaktır.

26 Kasım 2026 Perşembe

Odunpazarı ilçesinde, yatırım çalışmaları kapsamında 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesintiden Arifiye Mahallesi'nin İki Eylül, Öztopçu, Vehbi Cem Aşkun ve Yenigün bölgeleri ile Deliklitaş Mahallesi'nin Alaeddin bölgesi etkilenecektir.

Aynı gün, planlı bakım çalışmaları nedeniyle 09.30 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır. Özel trafolar da kesintiden etkilenecektir.

Kesintiden Ağapınar, Ahılar, Beyazaltın, Çavlum, Cumhuriyet, Danişment, Gökdere, Gündüzler, Karaçay, Kızılcaören, Kozlubel, Osmaniye, Sevinç, Söğütçük, Yakakayı ve Yassıhöyük bölgeleri etkilenecektir.

Ağapınar Mahallesi'nde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 ve 32. sokaklar ile Alpu Yolu'nda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ahılar Mahallesi'nde 261, 262, 263, 267 ve 330. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 564, 565, 566, 568, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 579 ve 580. sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Danişment Mahallesi'nde 1226, 1227, 1229, 1230, 1232, 1235, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1245, 1246, 1248, 1249, 1250, 1252 ve 1254. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

Gökdere Mahallesi'nde 323, 324, 326, 327, 328, 330, 332 ve 335. sokaklar ile 565 numaralı bölgeye elektrik verilemeyecektir.

Gündüzler Mahallesi'nde Altın, Badem, Bağlar, Bahçe, Barak Bağları Mevkii, Başaran, Bayır, Belediye, Cami, Hacıosmanbey Cami, Çamlık, Çetin, Çimen, Cumhuriyet, Hacıosmanbey Cumhuriyet, Cumhuriyet 1, Değirmen, Demir, Depo, Dere, Doğu, Düğün, Esen, Fidan, Gül, Güntekin, Gürbüz, Gürbüz Çıkmazı, Harman, Hüseyin Açık, İpek, Karakol, Lale, Menekşe, Mezarlık, Özer, Pazar, Poyraz, Sağlık, Sedir, Söğüt, Tekke, Ünal, Uzay, Yayla Küme Evleri, Yayla Mevkii, Yayla Yolu ve Yeni bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

Kızılcaören Mahallesi'nde 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1210, 1212, 1214 ve 1216. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

Sevinç Mahallesi'nde 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 ve 251. sokaklar ile Alpu Yolu'nda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kozlubel, Osmaniye'nin Kuzey bölgesi, Beyazaltın, Çavlum, Karaçay, Söğütçük, Yakakayı ve Yassıhöyük bölgeleri de kesintiden etkilenecektir.

Ayrıca aynı gün planlı bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ikinci bir kesinti uygulanacaktır. Özel trafolar da kesintiden etkilenecektir.

Kesintiden Akçakaya, Akkaya, Akpınar, Aşağıçağlan, Aşağıılıca, Başören, Çamlıca, Demirli, Gökçekısık, Gülpınar, Gültepe, Gümele, Ihlamurkent, İncik, Karaalan, Kargın, Kayapınar, Lüftiye, Sarısungur, Seklice, Süpüren, Uluçayır, Yeniincesu, Yenisofça, Yukarıçağlan, Yukarıılıca, Yukarıkalabak ve Yürük Kırka bölgeleri etkilenecektir.

Akçakaya Mahallesi'nde 741, 742, 743, 744, 746 ve 748. sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Akpınar Mahallesi'nde 461, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 477, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495 ve 496 numaralı sokak ve bölgeler kesintiden etkilenecektir.

Aşağıçağlan Mahallesi'nde 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 274 ve 276. sokaklar ile 2610 numaralı bölgeye elektrik verilemeyecektir.

Aşağıılıca Mahallesi'nde Aktarmaç Çiftliği, Aşağıılıca ve Yukarıılıca bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Gökçekısık Mahallesi'nde 751, 752, 753, 754, 755 ve 758. sokaklar etkilenecektir.

Gümele Mahallesi'nde 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 ve 410. sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Karaalan Mahallesi'nde 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619 ve 620. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

Kargın Mahallesi'nde Kargın ve Porsuk bölgelerinde, Kayapınar Mahallesi'nde ise 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 290, 292 ve 294. sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Süpüren Mahallesi'nde 476, 671, 672, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 688 ve 694. sokaklar ile 695 numaralı bölgede kesinti yaşanacaktır.

Uluçayır Mahallesi'nde 131, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 140 ve 142. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

Yeniincesu Mahallesi'nde 736, 739, 741, 745 ve 754. sokaklarda, Yenisofça Mahallesi'nde ise 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198 ve 199. sokaklar ile 752. sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yukarıçağlan Mahallesi'nde 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 ve 213. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

Yukarıılıca, Yukarıkalabak, Akkaya, Başören, Çamlıca, Demirli, Gülpınar, Gültepe, Ihlamurkent, İncik, Lüftiye, Sarısungur ve Seklice bölgelerinde de elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Yürük Kırka Mahallesi'nde 138, 376, 377, 378, 379, 381, 382, 383, 385, 387, 389, 391, 393 ve 395. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

27 Kasım 2026 Cuma

Odunpazarı ilçesinde, yatırım çalışmaları kapsamında 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesintiden Arifiye Mahallesi'nin İki Eylül, Öztopçu, Vehbi Cem Aşkun ve Yenigün bölgeleri ile Deliklitaş Mahallesi'nin Alaeddin bölgesi etkilenecektir.

28 Kasım 2026 Cumartesi

Odunpazarı ilçesinde, üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilecek fiziki irtibat çalışması nedeniyle 13.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Kesintiden Türkmentokat Mahallesi etkilenecektir.