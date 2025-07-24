10 ORMAN KAHRAMANIMIZ ŞEHİT OLDU
Eskişehir, İzmir Dikili ve Karabük'teki orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürüyor. Eskişehir Seyitgazi'de önceki gün çıkan yangın Afyonkarahisar'a kadar ulaştı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına mücadele eden söndürme ekibinde 5’i orman işçisi, 5’i AKUT gönüllüsü 10 kahraman şehit oldu. Türkiye'yi hüzne boğan olayla ilgili soruşturma başlatılırken bölgede devam eden yangına müdahale devam ediyor. İşte Eskişehir, İzmir Dikili ve Karabük'teki orman yangınlarında son durum...
5 KİŞİ TABURCU EDİLDİ
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova Köyü'nde çıkan orman yangınına müdahale sırasında yaralanan 5 görevli, tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi.
ARAZİ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı kırsal Şirinçavuş Mahallesi'ndeki arazilerde dün akşam saatlerinde çıkan yangına müdahale sabaha kadar devam etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
ORMAN ŞEHİTLERİNİN NAAŞLARI ANKARA'YA GETİRİLDİ
Eskişehir'de meydana gelen orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden orman işçileri ve AKUT gönüllülerinin naaşları Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na getirildi.
BURSA'YI DUMAN VE KÜL ESİR ALDI
Eskişehir, Kütahya ve Bilecik üçgeninde yaşanan orman yangınlarının ardından Bursa'da duman kokusu ve külü etkili oldu. Dumanlar bir çok ilçede etkisini gösterirken, İnegöl ilçesinde araçlar ve evler küle büründü.
YANGIN YHT SEFERLERİNİ DE VURDU
TCDD Taşımacılık tarafından yapılan açıklamada, "Bilecik-Osmaneli istasyonları arasında meydana gelen yangının Yüksek Hızlı Tren (YHT) demiryolu hattında tehlike oluşturması nedeniyle İstanbul ve Ankara'dan saat 19.30'da hareket eden Ankara ve İstanbul varışlı YHT seferleri, güzergâh kontrolü amacıyla bekletilmektedir. Bu nedenle trenlerimizde gecikmeler yaşanacaktır. Demiryolu hattının güvenli hale getirilmesine yönelik çalışmalar, yetkili ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir" denildi.
İZMİR-ÇANAKKALE YOLU KAPATILDI
İzmir'i Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı. İzmir-Çanakkale yolu ulaşıma kapanırken, yangına müdahale devam ediyor.
KARABÜK'TEKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR!
Karabük'te ormanlık alanda başlayan ve kısa sürede büyüyen orman yangınına havadan ve karadan müdahaleyle tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için sefeber olmuş durumda...