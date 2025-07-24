Eskişehir, İzmir Dikili ve Karabük'teki orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürüyor. Eskişehir Seyitgazi'de önceki gün çıkan yangın Afyonkarahisar'a kadar ulaştı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına mücadele eden söndürme ekibinde 5’i orman işçisi, 5’i AKUT gönüllüsü 10 kahraman şehit oldu. Türkiye'yi hüzne boğan olayla ilgili soruşturma başlatılırken bölgede devam eden yangına müdahale devam ediyor. İşte Eskişehir, İzmir Dikili ve Karabük'teki orman yangınlarında son durum...