Eskişehir kuş gribi vakası nedeniyle alarmda! Tavuklar telef oldu, 5 mahalle karantinaya alındı

Geçen hafta Konya'nın Meram​ ilçesinde yumurta​ üretimi yapan bir işletmede kuş gribi​ vakası tespit edilmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı şu açıklamayı yapmıştı:

"İlk ölüm vakasından itibaren canlı hayvan, yumurta, viyol (yumurta kabı) ve bulaşma riski olan her türlü madde ve malzemenin bölgeden çıkışı durdurulmuş, tespiti yapılan veya bulaşma riski olan hayvan, yumurta ve yemlerin imhasına başlanmıştır.

Konya'da tespit edilen hastalık, münferit bir vakadan ibaret olup, ülkemizde salgın olarak nitelendirilebilecek bir durum söz konusu değildir. Enfekte olmuş hayvanlardan elde edilen yumurtalar tüketime sunulmadan derhal imha edilmiştir."