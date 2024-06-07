Eskişehir merkezli büyük fuhuş operasyonu! 22 milyon elde etmişler

07 Haziran 2024 16:50 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 16:57

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Teknik Büro amirlikleri tarafından, Eskişehir'de fuhuş yapan kadınların ilanlarının bulunduğu bir internet sitesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde, Eskişehir, Adana, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Adana'da 8, İstanbul'da 2, Antalya'da 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇTAN 22 MİLYON 882 BİN TL

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, çeşitli dijital materyaller, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Eskişehir'e getirilen 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilere, suçtan elde ettikleri 22 milyon 882 bin TL para için ‘Suçtan kaynaklanan Mal Varlığını Değerini Aklama' maddesinden ayrıca işlem yapıldığı öğrenildi.

Aynı dosya çerçevesinde geçtiğimiz dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda ise 145 kadına 631 bin 330 TL para cezası yazıldığı, fuhşa aracılık ettiği gerekçesiyle yakalanan 49 şüpheliden 20'sinin tutuklandığı öğrenildi.