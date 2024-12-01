Eskişehir'de araca çarpmamak için manevra yapan genç sürücü hayatını kaybetti!

01 Aralık 2024 18:38 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 18:41

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında, 18 yaşındaki Mert Top hayatını kaybetti. Ara sokaktan aniden çıkan araca çarpmamak için manevra yapan genç sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle önce bir beton elektrik direğine, ardından da bir duvara çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eskişehir’in Odunpazarı​ ilçesinde yaşanan trajik kazada 18 yaşındaki Mert Top’un kullandığı otomobil​, iddiaya göre ara sokaktan caddeye çıkan bir araca çarpmamak için ani bir manevra yaptı. Manevra sırasında kontrolünü kaybeden araç, savrularak yol kenarındaki beton elektrik direğine ve bir evin bahçe duvarına çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Kazanın şiddetiyle araç içinde sıkışan Mert Top, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağır yaralı olarak 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir​ Şehir Hastanesi’ne kaldırılan genç sürücü, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, ara sokaktan çıkarak kazaya neden olan aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.