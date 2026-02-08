Eskişehir'de belediye başkanına hakaret eden şüpheli yakalandı

Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş hakkında sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşım emniyet birimlerini harekete geçirdi.

HAKARET İÇERİKLİ PAYLAŞIMA SORUŞTURMA

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda "MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin M.E.K. olduğu tespit edildi.

Şüpheli şahıs, polis ekiplerce gözaltına alındı.