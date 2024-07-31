Eskişehir'de iğrenç olay! Durakta uygunsuz hareketler yapan kişi gözaltına alındı

31 Temmuz 2024 15:29 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 15:30

Arkadaşının kızını kaçırıp cinsel istismarda bulundu! Her detayı mide bulandırdı: Yarı çıplak şekilde kilometrelerce yol gidip...

Arkadaşının kızını kaçırıp cinsel istismarda bulundu! Her detayı mide bulandırdı: Yarı çıplak şekilde kilometrelerce yol gidip...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir otobüs durağında kaydedilen görüntüler sosyal medyada infiale yol açmıştı... Bir kendini bilmez, yanında oturan kadına yönelik uygunsuz hareketlerde bulundu.

Görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçen ekipler, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla o şahsın yerini tespit etti.

'CİNSEL TACİZ' SUÇUNDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ekiplerin çalışma sonucu 19 yaşındaki şüpheli M.K., ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. yakaladı. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen M.K, polisteki sorgusunun ardından "cinsel taciz" suçundan adliyeye sevk edildi.