Eskişehir'de iğrenç olay! Durakta uygunsuz hareketler yapan kişi gözaltına alındı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
31 Temmuz 2024 15:29 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 15:30
Eskişehir bir durakta kaydedilen görüntüler infiale yol açmıştı... Otobüs durağında uygunsuz hareketlerde bulunan kişi, ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir otobüs durağında kaydedilen görüntüler sosyal medyada infiale yol açmıştı... Bir kendini bilmez, yanında oturan kadına yönelik uygunsuz hareketlerde bulundu.
Görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçen ekipler, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla o şahsın yerini tespit etti.
'CİNSEL TACİZ' SUÇUNDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Ekiplerin çalışma sonucu 19 yaşındaki şüpheli M.K., ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. yakaladı. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen M.K, polisteki sorgusunun ardından "cinsel taciz" suçundan adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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