Eskişehir’de Nazi amblemli saldırganla ilgili yeni detay! İlk anları gözleriyle gördü

13 Ağustos 2024 11:00 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 11:19

Eskişehir'de dün kan donduran bir olay yaşanmıştı. Hücum yeleği, kask, gözlük ve yüzünü maskeyle gizleyen 18 yaşındaki Arda K., bölgede bulunan 5 vatandaşı bıçakladı. Olayın ardından sokak ortasında sıkıştırılan Arda K. ekiplerce kıskıvrak yalandı.

ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİRİP HAZIRLIK YAPMIŞ

Arda K.'nın bıçakla yaraladığı vatandaşlardan 2'si servise alınırken 3'ünün tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesindeki tedavileri sürüyor. Saldırıyı gerçekleştiği noktada yakın bir yerde üzerini değiştirdiği ve hazırlık yaptığı belirlenen Arda K.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

"TORBALARDAN BİR ŞEYLER ÇIKARTIP GİYDİ"

18 yaşındaki saldırgan Arda K.'nın saldırıya hazırlandığı anlara tanıklık vatandaşlardan Yakup Taşçı, o anları şu ifadelerle anlattı:

Genç bir çocuğun giyinişi gördüm. Evden ona baktım. Motosiklete binecek bir kişi sandım. Kaskını taktı. Ondan sonra buradan yürüyüp gitti. Yanından getirdiklerini burada bıraktı. Siyah bir poşet vardı. Daha sonra polise haberdim. Polis gelip o poşeti aldı. Torbalardan bir şeyler çıkartıp giydi. Yaşlılara saldırmış”

"İÇİNE KAPANIKMIŞ"

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Arda K. ile ilgili dikkat çeken detaylar paylaşan Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler, saldırganın 3 yıl öncesine kadar Uluönder Mahallesi'nde yaşadığını belirtti.

Saldırganın çocukluğunu bilmediğini ama ailesinin bir fabrikada çalışan kendi halinde bir çift olduğunu söyleyen Güler, "Ailenin 2 çocuğundan bir tanesi. İnternetten okuduğumuza göre çocuğu anneanneyle dede büyütmüş. Gördüğüm kadarıyla aile de ilgileniyordu tabii ama bilemiyoruz. İçine kapanıkmış. Olayı gerçekleştiren kişinin burada tanıdığı vardır. Çünkü çocukluğu burada geçti. Olayda çay bahçesindeki yaşlıları seçmiş" diye konuştu.