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Eskişehir'de oynadığı oyundan etkilendi, çay bahçesinde oturanlara baltayla saldırdı! Çok sayıda yaralı var

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Ağustos 2024 22:21 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 22:31

Tepebaşı'nda cami çay bahçesinde oturan insanlar, bir anda üzerinde üniforma olan ve savaş oyunları tesiri altında bulunduğu iddia edilen 18 yaşındaki genç tarafından saldırıya uğradı.

Önüne gelene bıçak ve baltayla saldıran kişinin saldırısına uğrayan 5 vatandaştan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis müdahalesiyle saldırgan etkisiz hale getirildi.

Eskişehir'de oynadığı oyundan etkilendi çay bahçesinde oturanlara baltayla saldırdı! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

KENDİNİ KAMUFLE ETTİ

Tepebaşı ilçesi Uluönder tramvay durağı yakınlarında meydana gelen olayda, oynadığı savaş oyunlarının etkisi altına giren 18 yaşındaki A.K., balta ve bıçak ile bölgedeki bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara saldırdı. Çelik yelek ve kask giyerek yüzünü maske ile gizleyen şüpheli, bölgedeki çay ocağında oturan 5 kişiyi bıçakla yaraladı.

POLİS MEMURU OLAYI FARK ETTİ

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı göreve giden polis memurunun olayı fark etmesi sonucunda yaşanan kovalamacayla şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Olayda yaralanan 5 vatandaş ise kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Eskişehir'de oynadığı oyundan etkilendi çay bahçesinde oturanlara baltayla saldırdı! Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Saldırganın bu şekilde kamufle olduğu öğrenildi.

ESKİŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, kafasında kask, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği olan şahsın sebepsiz yere insanlara saldırdığı ve etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Eskişehir'de oynadığı oyundan etkilendi, çay bahçesinde oturanlara baltayla saldırdı! Çok sayıda yaralı var - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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