Eskişehir'de oynadığı oyundan etkilendi, çay bahçesinde oturanlara baltayla saldırdı! Çok sayıda yaralı var
Tepebaşı'nda cami çay bahçesinde oturan insanlar, bir anda üzerinde üniforma olan ve savaş oyunları tesiri altında bulunduğu iddia edilen 18 yaşındaki genç tarafından saldırıya uğradı.
Önüne gelene bıçak ve baltayla saldıran kişinin saldırısına uğrayan 5 vatandaştan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis müdahalesiyle saldırgan etkisiz hale getirildi.
KENDİNİ KAMUFLE ETTİ
Tepebaşı ilçesi Uluönder tramvay durağı yakınlarında meydana gelen olayda, oynadığı savaş oyunlarının etkisi altına giren 18 yaşındaki A.K., balta ve bıçak ile bölgedeki bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara saldırdı. Çelik yelek ve kask giyerek yüzünü maske ile gizleyen şüpheli, bölgedeki çay ocağında oturan 5 kişiyi bıçakla yaraladı.
POLİS MEMURU OLAYI FARK ETTİ
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı göreve giden polis memurunun olayı fark etmesi sonucunda yaşanan kovalamacayla şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Olayda yaralanan 5 vatandaş ise kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Saldırganın bu şekilde kamufle olduğu öğrenildi.
ESKİŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, kafasında kask, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği olan şahsın sebepsiz yere insanlara saldırdığı ve etkisiz hale getirildiğini duyurdu.