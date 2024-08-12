Eskişehir'de oynadığı oyundan etkilendi, çay bahçesinde oturanlara baltayla saldırdı! Çok sayıda yaralı var

12 Ağustos 2024 22:21 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 22:31

Tamir için bırakılan telefon bataryası bir anda patladı

Tamir için bırakılan telefon bataryası bir anda patladı

Önüne gelene bıçak ve baltayla saldıran kişinin saldırısına uğrayan 5 vatandaştan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis müdahalesiyle saldırgan etkisiz hale getirildi.

KENDİNİ KAMUFLE ETTİ

Tepebaşı ilçesi Uluönder tramvay durağı yakınlarında meydana gelen olayda, oynadığı savaş oyunlarının etkisi altına giren 18 yaşındaki A.K., balta ve bıçak ile bölgedeki bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara saldırdı. Çelik yelek ve kask giyerek yüzünü maske ile gizleyen şüpheli, bölgedeki çay ocağında oturan 5 kişiyi bıçakla yaraladı.

POLİS MEMURU OLAYI FARK ETTİ

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı göreve giden polis memurunun olayı fark etmesi sonucunda yaşanan kovalamacayla şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Olayda yaralanan 5 vatandaş ise kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Saldırganın bu şekilde kamufle olduğu öğrenildi.

ESKİŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, kafasında kask, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği olan şahsın sebepsiz yere insanlara saldırdığı ve etkisiz hale getirildiğini duyurdu.