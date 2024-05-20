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Eskişehir'de renkli görüntüler: Botlarla fener alayı yapıldı

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
20 May 2024 06:47 - Güncelleme : 20 May 2024 06:47
Eskişehir&#039;de renkli görüntüler: Botlarla fener alayı yapıldı

Eskişehir Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı yapıldı. Görüntüler görsel şölen oluşturdu ve büyük beğeni topladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yurdun dört bir yanında etkinlikler düzenlendi. Eskişehir Porsuk Çayı'nda botlarla yapılan fener alayı alkış aldı.

Kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda botlarda yapılan fener alayında bayrak ve meşale taşıyan gençler, "Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde slogan attı. Köprüleri ve Porsuk Çayı kıyılarını dolduran binlerce kişi marşlar söyleyip fener alayını izledi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Eskişehir'de renkli görüntüler: Botlarla fener alayı yapıldı - 1. Resim

Fener alayı boyunca botlarda bayrak ve meşale taşıyan gençler de marşlara eşlik etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da fener alayına katılarak vatandaşları selamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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