Eskişehir’de sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: Tutuklamalar var!

04 Kasım 2024 18:03 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 18:06

Sosyal medya kullanıcılarının korkulu rüyası haline gelen dolandırıcılar, yeni yöntemler denemeye devam ediyor. Eskişehir’de sosyal medya üzerinden kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 5 şüpheliden 4’ü tutuklanarak, cezaevine gönderildi…

Sosyal medya üzerinden vatandaşları dolandıran şebekelerin sayısı her geçen gün artıyor. Emniyet güçleri de dolandırıcıları bir bir yakalamaya devam ediyor. Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda sosyal medya üzerinden verdikleri reklam ve ilanlar aracılığı ile kazanç vaadinde bulunarak vatandaşları dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi.

EMNİYETTEN NOKTA OPERASYON

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Bilişim Sistemlerinin, Banka ve Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçunu işlediği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Sosyal medyada, ‘Yüksek kazanç, forex kazanç, yatırım temsilcisi' gibi başlıklar ile reklam ve ilan vererek yanıltıcı paylaşımlar yapan, vatandaşları aldatıcı linklerle yönlendiren, kazanç vaadi ile para yatırmalarını sağlayarak haksız kazanç elde eden ve farklı illerde paravan şirketler kurdukları belirlenen 5 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

4 TUTUKLAMA!

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken 1’i adli kontroller serbest bırakıldı.