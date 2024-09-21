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Eskişehir'de tepki çeken olay! Engelli çocuğa istismar iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Eylül 2024 22:19 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 22:19

Eskişehir'de engelli çocuğa cinsel istismar iddiasıyla ekipler harekete geçti, 3 kişi hakkında karar çıktı. Yabancı uyruklu kişi dail olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

17 yaşındaki engelli P.D. isimli kız çocuğuna, yabancı uyruklu C.Z. tarafından cinsel istismara uğradığı iddiası Eskişehir​'i ayağa kaldırdı. Vatandaşlar olaya tepki gösterirken Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınan C.Z. ile kızın annesi A.K. ve üvey babası S.K.'nin işlemleri tamamlandı.

SORGULAR BİTTİ, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

P.D.'ye cinsel istismarda bulunan C.Z.'ye, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı, çocuğa ya da kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklama talebi geldi.

Eskişehir'de tepki çeken olay! Engelli çocuğa istismar iddiasıyla 3 kişi tutuklandı - 1. Resim

P.D.'nin annesi A.K.'ye hakkında çocukları P.D. ve B.K.'ye yönelik gerçekleştirdiği eylemler doğrultusunda "çocuğun nitelikli cinsel istismarına yardım etme, çocuğa ya da kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme, çocuğa ve alt soya karşı eziyet, kendini savunamayacak durumda olan alt soya karşı hayati tehlike geçirecek şekilde kasten yaralama" suçlarından tutuklama talebi edildi.

Eskişehir'de tepki çeken olay! Engelli çocuğa istismar iddiasıyla 3 kişi tutuklandı - 2. Resim

P.D.'nin üvey babası S.K., mağdur P.D.'ye yönelik gerçekleştirdiği eylemler doğrultusunda "silahla tehdit, kendisini savunamayacak durumda olan kadına karşı kasten yaralama" suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ahmet21 Eylül 2024 22:21

Bu haberi okuyunca çok üzüldüm Allah korusun böyle şeylere hiç kimsenin maruz kalmaması lazım

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