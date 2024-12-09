Eskişehir’de yürek yakan kaza: Ölü ve yaralılar var!

09 Aralık 2024 00:02 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 00:03

Eskişehir'de bariyerlere çarpan araç takla attı. Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı…

Eskişehir'de bariyerlere çarparak takla atan araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza, gece saat 03.00 sularında Ankara-Bursa karayolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bozüyük istikametine seyir halinde olan Mustafa Y. (19) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan sürücü Mustafa Y. ile yolcular Ceren K., Burcu K. ve Özgür Arslan'ı (25) Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Özgür Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Özgür Arslan, bugün Bozüyük'teki Kasımpaşa Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Bozüyük Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Mustafa Y., Ceren K. ve Burcu K.'nin tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi.