Eskişehir'deki bıçaklı saldırıda dikkat çeken 'Nazi kaskı' detayı! Yazışmalar ortaya çıktı

14 Ağustos 2024 10:22 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 10:35

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde yaşanan korkunç olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Yüzünü maskeyle gizleyen 18 yaşındaki Arda K., hücum yeleği, kask ve gözlük kullanarak önce çay bahçesinde oturan vatandaşlara daha sonra da yolda gördüğü kişilere bıçakla saldırdı.

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.

NAZİ KASKINI İNTERNETTEN ALMIŞ

Olay yurt genelinde büyük yankı uyandırırken, o şahsın saldırıda kullandığı kaskı yurt dışından sipariş ettiği ortaya çıktı. Yaklaşık 1 buçuk kilo ağırlığındaki yüksek mukavemetli 2. Dünya Savaşı Alman M35 çelik taktik savaş kaskını 18 Temmuz'da internetten 2 bin 314 TL'ye sipariş eden şüpheli, ithalat vergisi ve kargonun ne zaman kendisine ulaşacağıyla ilgili 30 Temmuz'da bir forum sitesinde başlık açtı.

O başlığı açan kişinin Eskişehir'de saldırı gerçekleştirmek üzere hazırlık yaptığından habersiz olan diğer kullanıcılar ise 'Skreewie' kullanıcı isimli şahsın kendilerine yönelttiği soruları cevapladı. Olayın gerçekleşmesinin ardından bahsi geçen forum sitesindeki başlık silindi.