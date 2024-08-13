Eskişehir'deki saldırganın manifestosu kan dondurdu! Her şeyi madde madde sıralamış: Çelik yelekteki 'Kara Güneş' detayı

Eskişehir'de 18 yaşındaki A.K.'nın gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı Türkiye'nin gündemine oturdu. Oynadığı bir bilgisayar oyunundan etkilenen A.K. çelik yelek, maske, balta ve bıçakla sokağa çıkıp önüne geleni bıçakladı.

Korkunç anları ise üzerindeki vücut kamerası ile saniye saniye kaydetti. Önce çay bahçesine giren ve burada oturan vatandaşları bıçaklayan saldırgan, daha sonra yolda koşmaya başladı ve önüne gelene bıçak sapladı.

Korkunç anlar gündeme otururken saldırganın saldırı planı ve manifestosu ortaya çıktı.

3. Kendini 6-8 ay önceden mental olarak açıkla.

5. Öldürmeye ilk ailenden başla, sayıya göre 2-3 kolay öldürme.

6. Eğer tutuklanırsan kameralara bir trollface gibi sırıt. Böcek NPC'lerin boktan hayatlarında bir kez bile gülümseyemediği için sana sinir olacaklardır."

"ÖNÜME GELEN HERKESE SALDIRIYORUM"

Ayrıca 18 yaşındaki saldırgan saldırıyı böyle planlamış:

"Soğuk bir duş alıp kıyafetlerimi giyiyorum. Ekipmanlarımı alıp saldırı alanına gidiyorum. Müsait bir yerde ekipmanlarımı giyiyorum ve baltamı, bıçağımı yeleğime takıyorum. Ardından önüme gelen herkese saldırıyorum"

SALDIRGANIN KIYAFETİNDE 'KARA GÜNEŞ' AMBLEMİ

Saldırganın kıyafetindeki Nazi amblemi dikkat çekti. 2019 yılında Yeni Zelanda'da, Christchurch kentinde gerçekleşen saldırıda, Brenton Tarrant isimli saldırganın da üzerinde 'Kara Güneş' sembolü yer alıyordu.

KARA GÜNEŞ NEDİR

Sembol ilk olarak Nazi SS lideri Heinrich Himmler tarafından tasarlandı ve Wewelsburg Kalesi'nin zeminine mozaik olarak döşendi.

Daha sonra "Mistik aryan ırkı" tezi ile yakından ilgili olan Nazi SS Subayı Wilhelm Landig, sembole son şeklini verdi. “Aryan ırkı mitolojisine” uygun olduğunu düşündüğü, gamalı haça bir alternatif olarak tasarladığı sembol "kara güneş" olarak adlandırıldı.

Sembol, Nazi Partisi tarafından ortaya atılan “Aryan ırkının kökleri” ve “Aryan mitolojisi” olarak adlandırılan tezlere uygun olarak tasarlandı. Sembolün, “üstün beyaz ırkın kökeni” olduğu öne sürülen Tibet, Atlantis Şehri gibi evrendeki önemli ve efsanelere konu olmuş noktaları temsil etmesi amaçlandı.

Nazi Almanyası’nın 2. Dünya Savaşı’nı kaybetmesiyle birlikte gamalı haç sembolü birçok Avrupa ülkesinde yasaklandı. Neo-Nazi ve beyaz ırkçısı fikirlere sahip gruplar, Kelt haçı ve özellikle kara güneş sembollerine yöneldi.