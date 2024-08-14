Eskişehir'deki saldırı sonrası Ataman Kardeşler'in pozları yeniden gündemde: Nazi selamı, gamalı haç, kara güneş...

14 Ağustos 2024 14:10 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 17:53

Türkiye'nin gündemine oturan Eskişehir'deki bıçaklı saldırıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Nazi sembolleriyle sokağa inip önüne çıkan 5 kişi bıçaklayan Arda Küçükyetim'in ırkçı kimliğiyle bilinen Ataman Kardeşler ile benzerliği gündem oldu. Grubun kıyafetleri ve kullandığı sembollere bakılarak, 18 yaşındaki Küçükyetim'in Ataman Kardeşler'den eğitim almış olabileceği konuşuluyor.

HÜCUM YELEKLİ, KASKLI SALDIRGAN TUTUKLANDI

Geçen akşam Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Arda K., çay bahçesinde oturan kişilere bıçakla saldırarak 5 kişiyi yaralamıştı. Hücum yeleği, kask ve gözlük kullanarak yüzünü maskeyle gizleyip o anları göğüs kamerasıyla canlı yayınlayan Arda K., gözaltına alınmasının ardından dün adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Saldırıyla ilgili çalışmalar devam ederken, korkunç olay sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın arkasında başkaları da olduğuyla ilgili vatandaşlar arasında genel bir görüş hakim varken, şüphelinin Zafer Partisi ile yakın olduğu öne sürülen Ataman Kardeşler grubu ile adı sıkça anıldı.

NAZİ SELAMI,, GAMALI HAÇ, KARA GÜNEŞ...

Saldırgan yayınlamış olduğu 17 sayfalık 'Manifesto' yazısında her ne kadar bir örgüt veya grupla bağlantısı bulunmadığını söylese de hücum yeleğine takmış olduğu 'Kara Güneş' rozeti ve bıçağında bulunan Nazi sembolü (svastika veya gamalı haç) nedeniyle Ataman Kardeşler grubu ile yakınlığı tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Bazı içerik üreticileri saldırgan Arda K.'nin, "geçtiğimiz yıllarda dağıldıklarını ve sokak faaliyetlerine son verdiklerini ancak Türk milliyetçilerine hem askeri hem de militarist eğitime vermeye dayalı çalışmalara odaklandıklarını" açıklayan Ataman Kardeşler grubundan bıçak eğitimi almış olabileceğini değerlendiriyor. Bahsi geçen grup, bir dönem Zafer Partisi'ne yakın olduğuna dair yayınlanan haberlerle medyada yer bulmuştu.

EĞİTİM VİDEOLARI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Olayı gerçekleştiren Arda K. ile adı anılan Ataman Kardeşler grubunda daha önce bulunduğunu belirten bir sosyal medya kullanıcısı, "gerçek Türk Neo-Nazilerinin kimleri saldırıp darp edeceklerini iyi bildiklerini" söyledi. Kullanıcı, "bu olayın kendileri için bir yüz karası olduğunu" dile getirdi. Grubun bir dönemlerde askeri üniformalar giyip gerçek silahlarla çektikleri eğitim videoları ve toplanıp Nazi pozu verdikleri fotoğraflar ise Eskişehir'deki saldırıdan sonra sosyal medyada tekrardan gündem haline geldi. Gençlerden oluştuğu bilinen gruptaki şahısların ekipmanlarını nereden temin ettiği ise merak konusu.

DİKKAT ÇEKEN ZAFER PARTİSİ PAYLAŞIMI

Ataman Kardeşler adıyla açılan bir Telegram kanalında, 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimi ilk turu sırasında Zafer Partisi'nin de içinde olduğu ATA İttifakı desteklendi. Seçimin birinci turunun gerçekleştirildiği 14 Mayıs 2023'te AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) eleştiren bir yazı paylaşıldı.

ATAMAN KARDEŞLER KİMDİR?

Türkiye'deki ilk Neo-Nazi örgütlenmesi olarak bilinen Ataman Kardeşler grubu, yaklaşık 3 yıl önce ortaya çıktı. Kendilerini "milliyetçi" bir grup olarak tanımlayan oluşum, 'ırkın için öldür' sloganını benimseyerek bireysel silahlanmayı ve radikalliği destekleyen açıklamalar yapıyordu. Ülkedeki yabancılara ve etnik kökene sahip insanlara zarar vermek amacıyla kurulduğunu beyan eden örgüt, "etniklere saldırıda öncelik planlaması" adı altında bir piramit de oluşturmuştu. Bu piramide göre başta Araplar, Kürtler, Afganlar ve Pakistanlılar olmak üzere; Yahudiler, siyahiler, Farslar, Ermeniler, Rumlar, Çerkezler ve Arnavutlar hedefleri arasında yer alıyordu. Devletin mültecilerin geri dönüşü için projeler başlatması ve kolluk güçlerine mülteciler konusunda kesin talimatlar verilmesi sonucunda kardeşliğin görevini tamamladığını ifade ederek aktifliğini bitiren grup, mülteciler ile ilgili politikaların yumuşatılması halinde tekrardan sahaya çıkabileceklerini de açıklamıştı.