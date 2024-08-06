Esnafın astığı pankart görenleri şaşkına çevirdi: Gelip özgür dilediler

06 Ağustos 2024 15:40 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 15:41

Kırşehir'de vatandaşların işlerine karışmasına tepki olarak, petshop sahibi Yunus Emre Koçak, dükkanının önüne şu yazıyı astı: "Hayvanlar niye güneşte, gölgede, sıcakta, soğukta, sulu, susuz, yemli, yemsiz' demeyin. Her şeyin farkındayız, merak etmeyin. Sonuçta bu bizim işimiz, siz kendi işinize bakın. Güneşe koysak 'niye güneşte', gölgeye koysak 'neden gölgede' diyorsunuz. Bu işi sizden öğrenecek değiliz."

VATANDAŞLARIN TEPKİSİ OLUMLU OLDU

Koçak'ın bu tepkisi, olumlu sonuçlar verdi. İnsanların olumlu geri dönüşleri sonrası pankartı kaldıran Koçak, "Halkımız olumlu tepkiler verdi. Önceden olumsuz tepki veren ve işi bilmeden konuşan insanlar gelerek özür diledi. Bu durum tepkimin doğru olduğunu gösterdi ve hoşuma gitti" dedi.

"ŞİMDİ HERKES KENDİ İŞİNE BAKIYOR"

Tepkisinin olumlu sonuçlanmasının mutluluğunu yaşadığını aktaran Koçak; "Ben Ahi esnafı olarak bireysel tepki gösterdim ve olumlu sonuçlar aldım. Şimdi herkes kendi işine bakıyor. Hayvan beslemeyi bakmayı bilen ve bilmeyen insanlarda tepkim sonrası işimize karışmamış oluyor. İnsanlar biliyorlar burada amacımız hayvan satışı yapmak değil bireysel olarak birçok insanın hayvan korkusunu yendim. Tepkim sonrasında yaşadığım her şey olumlu oldu" ifadelerini kullandı.