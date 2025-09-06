Esra Erol programında itiraf etti, savcılık harekete geçti! Çocuk gelin olayında flaş gelişme

İstanbul
ATV’de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan anne Özlem I. canlı yayında 13 yaşındaki kızının para karşılığı evlendirildiğini söyledi. Bu açıklamayı ihbar kabul eden İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
13 yaşındaki kızla evlenen Kamil K. İle damadın babası Emrah ve annesi Elvan K. gözaltına alındı. Şahıslar sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildiler. 3 şahıs da mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.