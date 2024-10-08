Esra Erol'da çocuk istismarında yeni bir skandal daha! 'Oğluma oje sürüp, eşarp taktılar!'

08 Ekim 2024 18:14 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 18:25

Esra Erol'un programında dehşete düşüren bir olaya daha imza atıldı. Son dönemlerde yaşanan kadın cinayetleri ve çocuk istismarları haberlerine bir yenisi daha eklendi. Canlı yayına katılan anne, oğlunun istismar edildiği fotoğrafları gösterdi. İşte detaylar...

Esra Erol​'da çocukların istismarında yeni bir skandal yaşandı. Yayına katılan anne, oğlunun istismar edildiği fotoğrafları gösterdi. Mağdur anne Esra Hanım, Alper Gümüş'ten boşandıktan sonra 12 yaşındaki çocuğunun babasında kaldığını söyledi.

TANIŞMA UYGULAMASINDAN...

Baba ve babaanne ile kalan erkek çocuğunun kadın kıyafetleri giymiş, oje sürmüş ve makyaj yapmış şekilde fotoğrafının zorla çekildiğini söyledi. Ayrıca çocuğun bir tanışma uygulamasında kendisinden büyük erkeklerle görüştüğü de iddia edildi.

BABAANNE İDDİALARI REDDETTİ

Yayına bağlanan babaanne iddiaları reddetti. Oğlunun dini nikahlı eşi Selin'in bunu yaptığını açıkladı. Ancak Esra Erol, "Elimde başka görüntüler de var. Yayına veremiyorum. Siz de oradasınız. Hatta çocuk kesici bir aletle tehdit ediliyor." dedi.

Oğlunun şiddet gördüğünü söyleyen Esra Hanım, çocuğunun o evde iyi şartlar altında olmadığını ekledi.