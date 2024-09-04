Esra Erol'da şoke eden olay! Sahte hesap açıp babasıyla 3 yıl boyunca sevgili gibi konuştu: "Tam 2 milyon lira yolladım"

04 Eylül 2024 12:43 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 13:25

Esra Erol'un programında baba Mehmet ve kızı Sedef arasında yaşanan ilginç olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Kendisine para vermeyen ve şiddet uygulayan babasını 'sosyal medya' tuzağına düşüren genç kızın itirafları şaşkına çevirdi.

Babasına onunla tanışmak isteyen biri olduğunu söyleyen genç kız, sahte hesap açarak babasını dolandırdı. Eda Çeliker ismiyle sahte bir profil oluşturan Sedef, babasıyla sevgili gibi konuşmaya başladı.

GÖRMEDİĞİ KADIN İÇİN ARABASINI SATTI

Babanın 3 yıl boyunca görmediği hatta sesini bile duymadığı kadına arabasını bile satıp tam 2 milyon TL para yolladığı ortaya çıktı. Baba Mehmet, yıllardır konuştuğu kişinin kızı Sedef olduğunu öğrenince şoke oldu.

HERKES ŞOKE OLDU

Baba Mehmet, eşiyle birlikteliği süresince kızının olan sahte hesaba para gönderdiğini itiraf ederken, anne Hülya ise eşi Mehmet yerine kızı Sedef'e öfkesini dile getirdi. O anlar stüdyoda ağızları açık bıraktı.