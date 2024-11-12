Estetik yaptıran kadın hayatının şokunu yaşadı! Doktor sahte çıktı

12 Kasım 2024 10:48 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 10:49

Ankara'da estetik ameliyat yaptıran Beyza isimli mağdur kadın, operasyon sonrasında yaşadığı sorunların ardından doktorunu araştırdı. Sonucunda kendisini ameliyat eden şahsın doktor olmadığını öğrenen kadın, hayatının şokunu yaşadı.

Ankara'da estetik ameliyat yaptıran kadın hayatının şokunu yaşadı. Ankara'da bilinen bir hastanede meme ve karın gerdirme operasyonu yaptıran Beyza isimli vatandaş, ameliyat sonrasında dayanılmaz ağrıları ve enfeksiyon nedeniyle zor zamanlar yaşadı.

DOKTORDAN ŞÜPHELENDİ

Anlaştığı güzellik merkezinde estetik uğruna ameliyat olan mağdur kadın, şüpheleri üzerine kendisini ameliyat eden doktoru araştırdı.

Mağdur Beyza isimli vatandaş, doktordan şüphelenmesi üzerine Sağlık Bakanlığı ve Tabipler Birliği'nde kendisini ameliyat eden doktoru sorguladı. Mağdur kadın, aynı zamanda doktorun odasında yer alan diplomanın fotoğrafını da çekip Gazi Üniversitesi'ne sordu. Ancak her yerden gelen yanıt "Böyle bir doktor yok" oldu.

DELİL YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE..

Mağdur kadın, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu ancak delil yetersizliği nedeniyle takipsizlikle sonuçlandı. Sözde doktor ise böyle bir ameliyat yapmadığını ve doktor olmadığını belirtti.

Beyza isimli vatandaşın da ameliyat yapıldığı sırada evraklarında başka bir doktorun adının ve imzasının yer aldığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA BOY BOY AMELİYAT PAYLAŞIMLARI

Mağdur Beyza isimli kadın, kendini doktor olarak tanıtan şahsın sosyal medya hesabından sürekli ameliyat ve operasyon videoları paylaştığını belirtti. Mağdur Beyza isimli vatandaş, dosyaya yeni detaylar da ekleyerek avukatı aracılığıyla yeniden suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.