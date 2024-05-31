Eşya yüklü kamyonetin kasasında ölümü hiçe saydılar! Yürekleri ağza getiren yolculuk kamerada

31 May 2024 04:06 - Güncelleme : 31 May 2024 04:27

Aksaray’ın Büyükbölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde korku dolu yolculuk objektiflere yansıdı. Bir kamyonetin kasasına yüklenen ev eşyasının üzerinde ve kasadaki o tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi.

Hiçbir güvenlik tedbiri bulunmadan birisi ev eşyalarının üzerinde, diğeri ise kamyonet kasasına asılı bir şekilde seyreden 2 genç canlarını hiçe sayarak kilometrelerce seyretti. O tehlikeli yolculuk gazetecilerin kamerasına yansırken, ev taşıması yapıldığı tahmin edilen tehlikeli seyahat diğer sürücü ve yolcuları da korkuttu.

PARA CEZASI KESİLDİ

En ufak bir ani fren ya da aracın çukura girmesi sonucu düşmeleri an meselesi olan gençler ve kamyonet sürücüsü kendilerinin görüntülendiği anlayınca aracı sağa çekerek durdu. Polis ekiplerine yapılan ihbarın ardından ise kamyonet plakasına “Trafik güvenliğini ve trafik düzenini bozmak" maddesinden 690 TL para cezası kesildi.