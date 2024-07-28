Eurofighter CEO'su ortaya çıkardı: Türkiye'ye satışını Almanya engellemiş!

28 Temmuz 2024 19:28 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 19:34

Yeni nesil savaş teknolojisi araçlarından olan Eurofighter uzun bir zamandır Türkiye'nin radarında. F-16'larla birlikte Türkiye'nin Türk Hava Kuvvetleri envanterine katmak istediği uçaklar için neden gerekli anlaşmaların yapılamadığı sorusuna cevap Eurofighter CEO'su Giancarlo Mezzanatto'dan geldi.

ALMANYA ENGELLEDİ

Eurofighter CEO'su Giancarlo Mezzanatto geçtiğimiz Salı günü, İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda (FIA) gazetecilerle bir araya geldi.

Türkiye'nin Eurofighter'a uzun zamandır ilgili olduğunu söyleyen Mezzanato, Ankara'nın 40 ila 50 arasında uçak almak istediğini ancak satışın Almanya tarafından engellendiğini açıkladı.

Mezzanatto, Haziran 2023'te belirlediği "150-200 uçak satışı" hedefinin hala arkasında durduğunu, şu ana kadar 69 sipariş almalarına karşın belirlenen rakama ulaşacaklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin Eurofighter'a ilgisi olduğunu, satışın Almanya tarafından engellendiğini de açıkladı.

Kuruluşunda İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya'nın yer aldığı çok uluslu konsorsiyum, son olarak Eylül 2023'te Madrid'e 25 uçak, Berlin'e 20 uçak ve Roma'ya 24 uçak satışı gerçekleştirdi.

O tarihten bu yana potansiyel alıcılardan biri de F-35 programından çıkarılan Türkiye'ydi. Mezzanatto, Ankara'nın 40 ila 50 arasında uçak almak istediğini ancak bu girişimlerin Almanya tarafından engellendiğini belirtti.

SEBEBİ DOĞU AKDENİZ OLABİLİR

İtalyan CEO, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmaları kapsamında yürüttüğü sondaj faaliyetlerinden ötürü böyle bir engellemenin yapılmış olabileceğini vurguladı.

Son olarak, Almanya'nın Suudi Arabistan'a uyguladığı ambargoyu kaldırmasıyla beraber 48 uçak satışı için önemli bir mesafe katedildiğini, Polonya'nın da 32 savaş uçağına ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

1 Mayıs 2023'te CEO olarak atanan Giancarlo Mezzanatto, "güçlü satış başarılarının" ve "hedeflerinin" ardında, "Eurofighter'ın operasyonel olarak birçok farklı senaryolarda kullanılabildiğini", "yetenek geliştirme planlarının bulunduğunu ve müşteri güvenini öncelediklerini" ve daha çok "politik bir konu" olsa da "mevcut jeopolitik senaryoda çekirdek ulusların savunma sanayisini sürdürme zorunluluğunun" olduğunu söyledi.

KATAR VE SUUDİ ARABİSTAN DA KULLANIYOR

İlk uçuşunu 27 Mart 1994'te gerçekleştiren Eurofighter'ı, onu üreten konsorsiyum üyeleri dışında Avusturya, Kuveyt, Umman, Katar ve Suudi Arabistan da kullanıyor.

Türkiye, balistik füze tehdidine karşı 2019'da ABD'nin "Patriot talebine olumlu yanıt vermemesi" üzerine Rusya'ya 2 milyar 500 milyon dolar (82 milyar 460 milyon Türk Lirası) ödeyerek iki tabur S-400 aldı.

40 kilometreden 400 kilometreye varıncaya dek geniş bir yelpazede hedefi vurabilen S-400'ler, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedeflerde kullanılabiliyor.

Fakat bu alım Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) içerisinde ve F-35 üretiminin yapıldığı programa dahil ülkeler arasında birtakım "güvenlik endişelerine" yol açtı. Sonuç olarak 17 Temmuz 2019'da, Türkiye'nin F-35 Müşterek Saldırı Uçağı Programı'ndan çıkarıldığı duyuruldu.