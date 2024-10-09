Ev alma kavgasında kan aktı: Dayısını bıçaklayarak öldürdü

09 Ekim 2024 01:53 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 01:57

Tokat'ta ev alma meselesi yüzünden akrabalar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda yeğeni tarafından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katleden Semih Çelik'in annesinden yeni açıklama! İddialı sözleri gündem oldu

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katleden Semih Çelik'in annesinden yeni açıklama! İddialı sözleri gündem oldu

Türkiye'de son günlerde çoğalan katletme haberlerine bir yenisi daha eklendi. Tokat​'ın Topçam Mahallesinde akrabalar arasında çıkan tartışmada yine kan aktı. Bir marketin önünde meydana gelen olayda iddiaya göre, Ömer Y. (70), ev alma meselesi yüzünden husumet yaşadığı kayınbiraderi Birol Gülbüz (50) ile karşılaştı. Birol Gülbüz’ün, eniştesi Ömer Y.'nin talip olduğu evin fiyatını yükselterek alması nedeniyle ikili arasında tartışma çıktı.

DAYISINI CANİCE KATLETTİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada, Birol Gülbüz’ün babasına saldırdığını gören oğlu Muhammet Ali Y. (34), bıçakla dayısına saldırarak ağır yaraladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Birol Gülbüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kavgada yaralanan Muhammet Ali Y. ve babası Ömer Y. ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tedavinin ardından taburcu edilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.