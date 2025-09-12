Menü Kapat
 Yusuf Özgür Bülbül

Ev değil cephanelik: Ortaya çıkan görüntüler herkesi şoke etti!

Sakarya'nın Geyve ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği bir operasyonda, bir evde adeta bir mühimmat deposu ortaya çıktı. Operasyonda, aralarında Kalaşnikof ve keskin nişancı tüfeği gibi uzun namlulu silahların da bulunduğu çok sayıda ruhsatsız silah, binlerce mermi ve yüklü miktarda altın ele geçirildi...

IHA
12.09.2025
12.09.2025
Sakarya’nın Geyve ilçesinde ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda uzun namlulu silahlar, tabancalar, binlerce mermi ve altın ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ev değil cephanelik: Ortaya çıkan görüntüler herkesi şoke etti!



Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Suçlarıyla Mücadele ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 Eylül günü Geyve’de gerçekleştirildi. Y.G. (52) isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 1 adet kalaşnikof uzun namlulu silah, 1 adet yivli keskin nişancı tüfeği, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 5 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet tabanca şarjörü, 6 bin 251 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 675 adet 45 milimetre tabanca fişeği, 58 adet 7.65 milimetre tabanca fişeği, 332 adet 7.62 milimetre fişek, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 299 adet av tüfeği fişeği, 10 adet kama (kesici-delici alet), 3 adet 5.56 milimetre fişek, 23 adet Ata lira altın, muhtelif sayıda silah yedek parçası ve tamir kiti ele geçirildi.

Ev değil cephanelik: Ortaya çıkan görüntüler herkesi şoke etti!



Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan Y.G., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

