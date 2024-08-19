Ev hayali kurarken emekli ikramiyesinden oldu: Yaşlı adam savcılığın yolunu tuttu

19 Ağustos 2024 13:14 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 14:02

Ankara'da yaşayan ve 4 çocuk babası olan 66 yaşındaki Ahmet Kutlu, Elazığ merkeze bağlı Koruk köyünde, depremde yıkılan evinin yerine yeni bir ev inşa ettirmek istedi.

Yeğeninin evini yapan bir firmayla anlaşan Kutlu, başlangıç olarak 300 bin lira gönderdi. Ancak bir yıl geçmesine rağmen evinin yapılmadığını ve parasının iade edilmediğini iddia eden Kutlu, savcılığa giderek dolandırıldığını ileri sürdü ve şahıstan şikayetçi oldu.

Ev yaptırmak için internetten bu kişinin yaptığı işleri gördüğünü aktaran Kutlu, "Daha önce yeğenimin evini yapmıştı. 80 metrekare bir ev yapar mısın dedim, yaparım dedi. 520 bine yapacağını söyledi. Sonra benden biraz para istedi, malzeme almak için. Parayı gönderdik, yeğenimin evini bitirdikten sonra benim evime başlayacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

"HER GELDİĞİMDE BAHANE BULDU"

İlk zamanlarda şahsın, havanın sıcak olduğunu beton atamayacağını söylediğini belirten Kutlu, "Kış gelince de beton çatlar dedi. Ona da tamam dedik. Şahsa ev ne oldu, ne zaman yapacaksın dedim, abi ben kanserim dedi. Elimde işler var, onları bitirip senin işe başlayacağım dedi. Senin ev için proje lazım dedi. Projeleri de kendim çıkardım. Her geldiğimde bahane buldu. Sonunda, 'Ben senin evini yapmayacağım,' dedi" diye konuştu.

"İKRAMİYE BİRİKİMİMİ BURAYA YATIRDIM"

Ekim ayında 300 bin TL gönderdiğini bir sene geçmesine rağmen evinin yapılmadığını söyleyen Kutlu, "Sürekli oyaladı. Sonra geldim, bir ay otellerde kaldım, Ankara'dan Elazığ'a geldim. Bir ay otellerde kaldım ki evimi yapsın. Artık evden vazgeçtim, paramı geri versin. Bu adam ev falan yapmaz. Yaklaşık 20 kadar mağdur da var. Savcılığa şikayette bulundum. Emekli oldum, ikramiye birikimimi buraya yatırdım. Dişimizle tırnağımızla kazanan insanlarız" dedi.

İDDİALARA YAZILI CEVAP VERDİ

Kendisi hakkındaki iddialara yazılı cevap veren T.T. ise ''Benimle anlaşması 70 metrekare ve sözleşmem de var. Talep ettiği ev 115 metrekaredir. 20 metrekare de veranda istiyor. Toplam 135 metre kare istiyor. Ben de avukatıma sözleşmemizi feshedip parasını iade edin dedim. Sözleşme fesih olunca ve ona tebligat gittikten sonra parası iade olacak. Ben maddi manevi her türlü dava açtım. Bir kaç da tahlil verdim. Akciğerimde bir kitle belirdi. Çok şükür bir sıkıntı yokmuş. Konuşurken ben hastane sürecindeyim gidip geliyorum dedim” ifadelerini kullandı.