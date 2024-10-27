Ev sahibine bomba şoku! Evden ayrılınca tespit edildi, polisler alarma geçti

27 Ekim 2024 19:43 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 19:49

Bağcılar'da bir ev sahibi sorunlu kiracıları ayrılınca eve tadilat yaptırmak istedi. Ev sahibinin eve gönderdiği ustalar bomba düzeneği verilmiş malzemeleri görünce büyük yaşadı. Polis ekipleri eve gelerek inceleme yaptı ve gerçek ortaya çıktı.

Bağcılar​ Yenimahalle​ Mahallesi'nde 14.30 sıralarında dehşet verici bir olay yaşandı. Ev​ sahibi kadın​, evinden ayrılan yabancı uyruklu kiracıları sonrası tadilat yaptırmak isteyince evde bulunan bomba​ sonrası panik dolu saatler yaşadı.

Eve gelen kumaş bir yeleğin içerisinde borular ve kablolar görünce ev sahibine ve polislere haber verdi. Polis ekipleri ve bomba imha ekipleri yaptığı çalışmada yelekteki boruların içerisine inşaat malzemeleri konarak kablo ile bomba süsü verildiği ortaya çıktı. Aynı binada yaşayanlar büyük korku yaşadı.

POLİS BİZİ EVDEN ÇIKARTTI, BOMBA İMHA EKİPLERİ GELDİ

Bina sakini Dilek Sezer, ’’Bina 3 katlı, üst katta yaşıyorlardı, ben giriş katta yaşıyordum. Bir bomba düzeneği kurmuşlar. Çatı gibi bir yer var, bir yeleğe sarılı bir şeyler hazırlamışlar ne yapacaklarsa. Onu da ev için tadilat yapmaya gelen arkadaş buldu. Polis geldi, bizi evden çıkarttılar, binanın etrafını çevirdiler. Sonra bomba imha uzmanları geldi, imha ettiler, parçaları poşetlere koyarak götürdüler. Korktum tabii ki. Dışarı çıktım annemi aradım, kız kardeşlerimi aradım. Korktum ağladım’’ dedi.