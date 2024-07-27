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Ev taşıma meselesinde kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Temmuz 2024 11:41 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 11:42
Ev taşıma meselesinde kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya’da ev taşıma meselesi sebebiyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ve kavgaya karışan 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde meydana gelen olayda, aralarında husumet olan 28 yaşındaki Müslüm Yanık ile 25 yaşındaki E.Ç. arasında ev taşıma sırasında tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Kavgaya dönüşen olayda, E.Ç. evindeki pompalı tüfeği alarak Müslüm Yanık’a ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalarla kanlar içinde yere yığılan Müslüm Yanık kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kavgada M.A. ve E.Ç. isimli iki kişi yaralandı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayı gerçekleştiren şüpheli ve kavgaya karışan 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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