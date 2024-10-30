Evcil karganın 'ekmek' derdi! Vatandaşlara öpücük atıp gidiyor

30 Ekim 2024 10:17 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 10:31

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde bir karga, her gün aynı saatte fırının önüne gidiyor. Vatandaşların kollarına konan karga, beslendikten sonra öpücük atıp bölgeden ayrılıyor.

Zekası ile ön planda olan kargalardan biri Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde hemen her gün geldiği fırının önünde vatandaşların kollarına konarak ellerinden besleniyor.

Korkmadan ve çekinmeden insanların koluna konan karga, ekmekle karnını doyurduktan sonra kendisini besleyene öpücük atıp bölgeden ayrılıyor.

"İNSANDAN DAHA İYİ BU"

Karganın omuzlarına konduğu vatandaşlar, "Bu kargayı evcilleştirmişiz. Her gün geliyor buraya bağırıyor, acıktığını belirtiyor. İnsandan daha iyi bu. Evcilleşmiş, her gün geliyor, omzuma çıkıyor. Karnını doyurunca da öpücük atıyor" ifadelerine yer verdi.