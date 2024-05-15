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Yasak aşk kaçamağını kocası bastı: Karısını anahtarla adamı da bıçakla yaraladı

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 May 2024 03:56 - Güncelleme : 15 May 2024 04:07

Kırıkkale'de H.Ç eve geldiğinde eşini başka bir adamla yakalayan kişi birini bıçakladı diğerini darp etti.

 Kırıkkale'de bir adam evindeki kişiyle ve eşiyle yaşadığı tartışmada şiddet uyguladı Gece vakti evine dönen adam, karısını başka bir erkekle yakalayınca, yasak aşk kaçamağı yapan karısını su anahtarıyla, adamı da bıçakla yaraladı. Öfkeli koca polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çalılıöz Mahallesi Ahmet Ayık Caddesi'ndeki bir evde H.Ç, eşi F.Ç. ve evde bulunan İ.E. ile tartıştı. H.Ç, kavgaya dönüşen olayda İ.E'yi bıçakladı, karısı F.Ç'yi de darbetti.

Yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan İ.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, kadının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan kocanın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Evdeki kişiyi bıçakladı karısını darp etti! - 1. Resim
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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