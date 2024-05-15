Yasak aşk kaçamağını kocası bastı: Karısını anahtarla adamı da bıçakla yaraladı

15 May 2024 03:56 - Güncelleme : 15 May 2024 04:07

Kırıkkale'de bir adam evindeki kişiyle ve eşiyle yaşadığı tartışmada şiddet uyguladı Gece vakti evine dönen adam, karısını başka bir erkekle yakalayınca, yasak aşk kaçamağı yapan karısını su anahtarıyla, adamı da bıçakla yaraladı. Öfkeli koca polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çalılıöz Mahallesi Ahmet Ayık Caddesi'ndeki bir evde H.Ç, eşi F.Ç. ve evde bulunan İ.E. ile tartıştı. H.Ç, kavgaya dönüşen olayda İ.E'yi bıçakladı, karısı F.Ç'yi de darbetti.



Yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan İ.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, kadının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan kocanın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.



Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.